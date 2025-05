Tir si ribalta sull’autostrada A1 nel tratto Basso Lodigiano – Casalpusterlengo all’altezza di Senna Lodigiana / Somaglia: traffico in tilt in direzione di Milano

(mi-lorenteggio.com) Senna Lodigiana / Somaglia, 8 maggio 2025 – Intorno alle ore 15.00 di oggi, un TIR, per cause in fase di accertamento, è uscito di strada perdendo parte del carico di lamiere di ferro. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, un’automedica e un’ambulanza della Croce Rossa di Codogno oltre alla Polstrada e ad altri mezzi di soccorso.

Per permettere le operazioni di soccorso in sicurezza, il traffico è stato prima bloccato e poi deviato dalla Polstrada alla terza corsia,causando forti rallentamenti. Il ferito, un uomo di 47 anni è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Lodi.

V. A.