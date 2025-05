UN ANNO FA IL FERIMENTO DELL’AGENTE DI MARTINO ALLA STAZIONE DI LAMBRATE, L’INTERVENTO DEL TRAUMA TEAM IN UN PODCAST DI REGIONE LOMBARDIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 08 maggio 2025 – Un anno fa il grave fatto di cronaca con il ferimento di Christian Di Martino, poliziotto di 35 anni, accoltellato alla stazione di Lambrate a Milano, mentre cercava di bloccare un extracomunitario irregolare che, verso mezzanotte, lanciava pietre contro i treni e le persone, all’altezza del binario 12. Oggi, a dodici mesi di distanza da quella notte, quella storia – con al centro il Trauma Team dell’ospedale Niguarda, protagonista di un eccezionale intervento di assoluta emergenza – è diventata un podcast sul canale ‘Ascolta la Lombardia’ di Spotify. Le voci della professoressa Stefania Cimbanassi e del dottor Michele Altomare fanno rivivere i momenti più drammatici e il lavoro straordinario di chi, come il Trauma Team, ogni giorno è in prima linea per salvare la vita affrontando casi delicatissimi.

Una vicenda che ha avuto un lieto fine, con Christian Di Martino decorato della Medaglia d’oro al Valor Civile e premiato con un riconoscimento ufficiale dalla Regione Lombardia.

“Prosegue in questo modo – spiega Pierfrancesco Gallizzi, direttore della Comunicazione della Regione – un percorso mirato a dar spazio a strumenti come i podcast, fin qui poco utilizzati dalle istituzioni. È questa l’occasione per rinnovare, anche a nome del presidente Fontana e dell’intera Giunta, un sentito ringraziamento a Christian Di Martino e al Trauma Team di Niguarda”.

Redazione