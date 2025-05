Corsico. Bimbo di 5 anni cade dalla bici lungo l’alzaia Trento al Parco ex Area Pozzi

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 11 maggio 2025 – Intorno alle ore 17.30 di oggi, un bimbo di 5 anni, lungo l’alzaia Trento al Parco ex Area Pozzi, è caduto dalla bici, riportando diverse contusioni. Soccorso da un’ambulanza, il bimbo è stato trasportato in codice verde all’ospedale San Carlo di Milano.

Un altro incidente, è avvenuto a Trezzano sul Naviglio, alle 15.40, nel controviale della Nuova Vigevanese, all’altezza con via Colombo e l’incrocio con via Goldoni. Cinque le persone coinvolte, tra queste una bimba di 7 anni e uno di 14 anni. Un ferito è stato trasportato in codice verde in ospedale al San Carlo.

V. A.