DOPO IL SUICIDIO IN PIAZZA DUOMO DI DE MARIA, TROVATO IL CADAVERE AL PARCO NORD DELLA COLLEGA SCOMPARSA

(mi-lorenteggio.com) Bresso, 11 maggio 2025 – Alle 15.50, in via Giancarlo Clerici, all’interno del Parco Nord, i carabinieri a seguito di una segnalazione giunta al 118 hanno trovato il cadavere di una donna. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, un’automedica, un’ambulanza e le forze dell’ordine. Dai primi accertamenti il corpo sarebbe di Chamila Wijesuriyauna, la collega dell’evaso suicida, alle 13.42 in piazza Duomo a Milano, Emanuele De Maria. La donna di origine bengalese 50 anni, era scomparsa venerdì e lavorava con De Maria in hotel.