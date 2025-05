FESTA DELLA MAMMA: LOMBARDIA, ACQUISTI RECORD PER TORTE A FORMA DI CUORE (+12%)

Lo rileva l’Osservatorio de ‘Il Gigante’, gruppo della Grande Distribuzione che conta 70 punti vendita, la maggior parte dei quali in Lombardia

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 maggio 2025 – La ‘Festa della Mamma’ si conferma un punto fermo delle nostre tradizioni. È quanto emerge dai dati dell’Osservatorio dei ‘Supermercati il Gigante’ (realtà della Grande Distribuzione Organizzata che conta su una settantina di punti vendita, la maggior parte dei quali in Lombardia) che evidenzia come gli acquisti di prodotti destinati alla celebrazione di questa giornata siano in crescita rispetto allo scorso anno. In particolare, gli acquisti di dolci a tema, con un netto orientamento verso quelli a forma di cuore o decorati con fragole e frutti di bosco, hanno fatto segnare – rispetto al 2024 – un segno positivo del 12%. Grande attenzione anche verso il settore florovivaistico con gli acquisti di fiori e piante in crescita del 10%. Particolare attenzione viene rivolta a quelle stabilizzate e a ‘classici’ come le orchidee. Bene, poi, anche le proposte ‘per la casa’, con un significativi apprezzamenti verso set di tazze e tazzine di vario genere e, ancora, per soluzioni più tradizionali come profumi e borse.

“Figli e mariti – spiega Cristian Paleari, responsabile reparti ‘freschi’ del ‘Gigante’ – hanno celebrato la ‘Festa della Mamma’, dedicando un pensiero speciale a questo appuntamento. Certamente il momento conviviale, con dolce a tema e brindisi con bollicine, rimane la scelta più gettonata. Le richieste, di anno in anno, diventano sempre più specifiche con attenzioni rivolte a torte senza glutine, personalizzate con l’immagine della festeggiata o dediche particolarmente mirate”.