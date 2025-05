Messaggio del Presidente Mattarella in occasione del 72° raduno dell’Associazione Nazionale Bersaglieri

(mi-lorenteggio.com) Roma, 11 maggio 2025 – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Presidente dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, Generale di Corpo d’Armata, Giuseppenicola Tota, il seguente messaggio:

«Rivolgo il più cordiale saluto ai partecipanti al 72° raduno nazionale dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, ospitato dalla città di Marsala, unitamente ai sentimenti di apprezzamento della Repubblica al vostro Sodalizio per la meritoria opera di raccordo tra le generazioni in servizio e in congedo, in nome delle gloriose tradizioni di una specialità che tanto ha contribuito alla storia d’Italia.

Oggi i Fanti Piumati sono impegnati sul Territorio nazionale nel contributo alla cornice di sicurezza dei cittadini, e all’estero nei teatri di operazione in cui è presente la comunità internazionale, per la salvaguardia della pace e della stabilità.

In questa giornata, mentre esprimo sentimenti di deferente omaggio al labaro dell’Associazione, rivolgo un commosso pensiero ai tanti caduti della specialità.

A tutti i presenti giunga l’augurio per la piena riuscita dell’incontro».

