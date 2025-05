Arriva ad Arese (Milano) il Puglia Folk Food Fest con cibo tipico pugliese

Il maxi evento, in programma nei prossimi weekend (16 – 17 – 18 e 23 – 24 – 25 maggio) in piazza del Centro Commerciale Giada, propone prodotti e piatti della cucina pugliese e un intrattenimento di qualità a cura della Corte di Menelao con trampolieri, mangiafuoco, fachiri, maghi, danzatrice di burlesque, musicisti e cabarettisti

12 maggio 2025 – Il Puglia Folk Food Fest giunge per la prima volta ad Arese, stabilendosi per due fine settimana (16 – 17 – 18 e 23 – 24 – 25 maggio) presso la piazza del Centro Commerciale Giada. La kermesse, all’insegna della cultura e della cucina “made in Puglia”, rappresenta un’occasione unica per riunire la comunità pugliese trapiantata nelle regioni del nord e allo stesso tempo per far conoscere a tutte le persone del territorio lombardo bellezze e qualità del “tacco dello Stivale”.

«I partecipanti al Puglia Folk Food Fest avranno l’opportunità di scoprire i sapori della cucina pugliese e di assaggiare prodotti selezionati – racconta Alessandro Fico -. Il Puglia Folk Food Fest è un luogo di ritrovo, di condivisione, in cui l’obiettivo da perseguire è “scresh u’ timb”, cioè passare il tempo, anche se non c’è il nostro mare a farci da sfondo».

Le materie prime e i prodotti arrivano direttamente dalla Puglia e vengono impiegati dalla brigata della cucina per realizzare molteplici piatti come moscardini alla diavola, impepata di cozze, panzerotti, cavatelli con cozze e pomodoro, orecchiette con cime di rapa, fritto misto, polpette al sugo, salsiccia di cavallo e cime di rapa e ancora contorni, dolci, vini del territorio, birre e bibite.

Il programma dell’intrattenimento, a cura della Corte di Menelao, offre serate all’insegna del cabaret, della musica dal vivo, della magia e del burlesque, pensate per coinvolgere un pubblico di tutte le età.

Cabaret e risate garantite

Due appuntamenti da non perdere per gli amanti del cabaret:

* Gianni Astone si esibirà il 16 maggio

si esibirà il * Roberto De Marchi salirà sul palco il 23 maggio

Musica dal vivo: i grandi tributi

Il palco musicale vedrà protagonisti due omaggi a icone della musica italiana:

* Il 17 maggio andrà in scena il Tributo agli 883

andrà in scena il * Il 24 maggio sarà la volta del Tributo a Ligabue

Magia e illusionismo

Gli appassionati di illusionismo potranno godere di due spettacoli magici:

* Domenico Daddio rum si esibirà il 18 maggio

si esibirà il * Eta Beta sarà protagonista il 25 maggio

Per un tocco di eleganza e ironia, ogni sera è in programma uno spettacolo di burlesque con la raffinata Marlene Clouseau. Mentre ogni giorno ci saranno truccabimbi e stand-up comedy di Norma Bozzola. E poi ancora altri artisti (fachiri, mangiafuoco, trampolieri, performance con cerchi infuocati e giochi di luce, illusionisti per bambini, clown) che renderanno l’atmosfera ancora più magica.

L’ingresso è libero ma è consigliata la prenotazione tramite il sito web https://pugliafolkfoodfest.it/. Inoltre, è sempre disponibile il servizio d’asporto per coloro che preferiscono assaporare le specialità pugliesi comodamente a casa propria.

Per ulteriori informazioni, è attivo il numero Whatsapp: 3890265550. Gli orari sono i seguenti: venerdì 19:00 – 24:00, sabato e domenica 12:00 – 15:00 e 19:00 – 24:00.

Redazione