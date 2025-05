Ceriano – CENTRI ESTIVI 2025

(MI-LORENTEGGIO.COM) Ceriano Laghetto, 12 maggio 2025 – L’Amministrazione Comunale in collaborazione con le diverse realtà del territorio offre varie proposte educative e ricreative per l’estate. Per le iscrizioni è necessario rivolgersi a ciascuna associazione.

DANDELION COOPERATIVA SOCIALE E COMUNE DI CERIANO LAGHETTO- UN’ESTATE DA SUPEREROI

Dal 9 giugno all’11 luglio 2025

Presso l’Oratorio San Domenico Savio in via San Francesco 35

Per iscrizioni: 02.96661310 -cultura@comune.ceriano-laghetto.mb.it

ASD GIRAVOLTA- CENTRO ESTIVO SOTTO SOPRA

Dal 30 giugno al 1° agosto 2025

Per bambini dai 3 ai 7 anni

Presso un’area riservata del parco pubblico “Il Giardinone”.

Per info: ASD Giravolta: 393.1825516 – info@associazionegiravolta.it

G.S. DAL POZZO – CAMP MULTISPORT

Dall’11 giugno all’8 agosto 2025

Per bambini dal 2019 al 2015 e ragazzi dal 2014 al 2012

Presso la palestra della scuola primaria “Don Antonio Rivolta” e secondaria “Aldo Moro”

Per info: Dott. Alessandro Balossi: 346.6383305

Dott. Marco Rimoldi: 347.5236217

campmultisportceriano@gmail.com

ECOLANDIA APS- CAMPUS ECOLOGIOCANDO

Dal 9 giugno al 5 settembre 2025 (chiuso dal 9 al 17 agosto)

Per bambini e ragazzi dai 3 anni compiuti ai 14 anni

Presso la Collina delle Meraviglie in via Monte Rosa 45

Per info: Elisa. 348/4186669 – ecologiocando2020@gmail.com

ASSOCIAZIONE “LA CITTA’ SONORA” – ROCK CAMP

Dal 14 luglio al 1° agosto e dal 1° settembre al 12 settembre 2025

Per bambini e ragazzi dagli 8 ai 15 anni

Presso il Centro Civico Dal Pozzo in Via Carso 35

Per info: 338.8103594 – lacittasonora@gmail.com

FRUTTETO DEL PARCO – CAMPO ESTIVO 2025

Dal 23 giugno al 18 luglio 2025

Per bambini dai 4 anni

Presso il frutteto del Parco in Via Laghetto 56

Per info: 389.0947239 – eventi@frutteto.biz

Per maggiori dettagli consultare la pagina: https://www.comune.ceriano-laghetto.mb.it/novita/centri-estivi-2025/