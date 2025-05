Como, sigilli, lucchetto e catena forzati, in tre a bivaccare nell’ex tinto stamperia di via Grandi. Denunciati

(mi-lorenteggio.com) Como, 12 maggio 2025 – La Polizia di Stato di Como, nella mattinata di ieri, ha denunciato per invasione di edifici e terreni, tre cittadini stranieri, un 19enne della Guinea, in regola con il soggiorno, senza fissa dimora e incensurato, un 32e ghanese, irregolare sul territorio, senza fissa dimora con recedenti di polizia ed infine un ghanese di 34 anni, irregolare sul territorio, con precedenti penali e di polizia, numerosi Alias e senza fissa dimora.

Una volante della Questura, ieri mattina, nel servizio di controllo del territorio, transitando in via Grandi ha notato che la cancellata di una ex stamperia in disuso, che a suo tempo era stata oggetto di sgombero da parte delle forze dell’ordine e successiva sigillatura da parte della proprietà, presentava la grossa catena e lucchetto forzati.

Gli agenti hanno così proceduto ad ispezionare più nel dettaglio l’anomalia scoprendo che anche una porta d’ingresso che era stata piombata, era forzata ed aperta.

I poliziotti addentrati tra i cinque piani dello stabile, hanno trovato intenti a dormire su materassi vecchi e giacigli di fortuna, i tre cittadini stranieri i quali, interpellati sulla loro presenza, non hanno fornito alcuna informazione.

Portati tutti in Questura, sono emersi i loro precedenti penali e di polizia, salvo il 19enne guineano, che è risultato incensurato, dopo le formalità amministrative, sono stati denunciati in stato di libertà per invasione di edifici e terreni.

La loro posizione amministrativa sarà valutata dall’ufficio immigrazione della Questura, che vaglierà i necessari ed idonei provvedimenti a loro carico.

Redazione