DOG LOVERS DAY: IL PIU’ GRANDE RADUNO DI CANI E PADRONI SABATO 17 MAGGIO AL PARCO SEMPIONE DI MILANO

(mi-lorenteggio.com) ROMA, ITALIA – 12 maggio 2025 – Zoetis, leader mondiale nella salute animale, presenta il primo

Dog Lovers Day, un evento innovativo e di grande rilevanza per la comunità dei proprietari di

cani e per tutti gli amanti degli amici a quattrozampe. L’appuntamento, in programma per sabato

17 maggio 2025 a partire dalle ore 14.30 a Milano, si svolgerà presso l’area cani del Parco

Sempione, all’angolo tra via Mario Pagano e piazza Sempione.

L’obiettivo è promuovere il benessere animale, sensibilizzando il pubblico sui temi legati alla

salute e alla cura dei nostri fedeli compagni.

L’iniziativa, sostenuta da ANMVI (Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani), è stata

ideata per promuovere una cultura della prevenzione, del benessere psicofisico e della cura

consapevole dei cani, coinvolgendo attivamente proprietari, famiglie e cittadini. Il programma

prevede un ricco pomeriggio di informazione, consulenze veterinarie, attività educative e momenti

ludici, pensati per celebrare il legame tra uomo e animale e offrire strumenti utili per una gestione

responsabile della salute degli amici a quattro zampe.

Il programma degli interventi prevede la partecipazione di esperti del settore, con contributi che

spaziano dall’alimentazione alla comunicazione non verbale del cane:

● Ore 15:00 – Antonella Baldassarre, DVM

Il tuo pet in buone mani: come la prevenzione e la cura del veterinario fanno la

differenza

● Ore 15:45 – Silvia Ciuti, DVM

Nutri la sua salute: come l’alimentazione può prevenire le malattie

● Ore 16:30 – Chiara Lolli, DVM

Quando il tuo cane parla senza parole: i segnali da non ignorare

● Ore 17:15 – Nica Polidoro, Educatore Cinofilo ENCI

I segnali del tuo cane: il linguaggio del corpo

“Il Dog Lovers Day è una dimostrazione tangibile del nostro impegno nel riconoscere il veterinario

come figura centrale nella promozione della salute degli animali”, ha commentato Carmelo

Lombardo, General Manager di Zoetis Italia. “In Zoetis crediamo nel valore del legame tra

uomo e animale e nell’approccio One Health, che unisce salute umana, animale e ambientale.

Lavoriamo ogni giorno per offrire soluzioni innovative che aiutino veterinari, quindi i proprietari, a

compiere scelte di cura più consapevoli, per garantire agli animali una vita più sana e felice

accanto alle persone che li amano”.

“Il patrocinio concesso da ANMVI a questa iniziativa – afferma Marco Melosi, Presidente

dell’Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani – nasce dalla convinzione che il

benessere animale si costruisca anche attraverso l’educazione dei proprietari, la diffusione della

cultura della prevenzione e la promozione di un rapporto consapevole con il proprio animale. Il

Dog Lovers Day rappresenta un’occasione concreta per sottolineare il ruolo centrale del medico

veterinario, che ogni giorno è al fianco dei cittadini nel prendersi cura dei loro animali con

competenza, sensibilità e attenzione alla salute pubblica.”

Tra i materiali informativi che verranno distribuiti durante l’evento, i visitatori potranno ricevere

anche il decalogo delle buone pratiche antiparassitarie, elaborato da ANMVI e promosso da

Zoetis. Uno strumento utile e immediato per tutelare la salute dei cani in ogni stagione:

10 buone pratiche antiparassitarie per proteggere il tuo cane tutto l’anno:

Prevenzione tutto l'anno: proteggi il tuo cane tutto l'anno, non solo d'estate. Scegliere l'antiparassitario giusto: usa prodotti consigliati dal veterinario.

3 Igiene del pet: controlla sempre mantello, cute, orecchie e coda. Pulizia della casa: tratta anche l’ambiente in cui vive lavando cuccia e giochi. Protezione per tutta la famiglia: proteggere il proprio pet significa tutelare la salute di

tutti. Controlli veterinari periodici: effettua controlli regolari e segui le indicazioni

veterinarie. Evitare rimedi fai-da-te: affidati sempre al veterinario per evitare rischi. One health: un approccio globale: la prevenzione antiparassitaria aiuta a ridurre la

diffusione di malattie. Attenzione nei luoghi pubblici: controlla il pelo dopo ogni uscita, soprattutto in zone

verdi. Seguire un calendario di trattamenti: rispetta la frequenza dei trattamenti parassitari

indicata dal veterinario.

Attraverso campagne educative come questa, Zoetis e ANMVI desiderano ribadire un messaggio

chiave: la salute del cane inizia con la prevenzione e con il dialogo costante con il medico

veterinario.

L’evento è completamente gratuito e aperto a tutti i proprietari accompagnati dai loro animali, nel

pieno rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e benessere animale.

Zoetis

Zoetis, azienda leader nel settore della salute animale, è guidata da un obiettivo unico: aver cura

del mondo e dell’umanità migliorando la salute animale. Da oltre 70 anni, Zoetis innova le modalità

per predire, prevenire, identificare e trattare le malattie animali, restando costantemente al fianco

di coloro che si prendono cura degli animali in tutto il mondo – dai veterinari ai proprietari di

animali domestici, fino agli allevatori. Grazie a un ampio portfolio e a una solida rete di produzione

e distribuzione di farmaci, vaccini, diagnostici e altre tecnologie, Zoetis fa la differenza in oltre 100

Paesi. Azienda inclusa nella classifica Fortune 500, nel 2024 Zoetis ha registrato un fatturato di

9,3 miliardi di dollari e impiegava circa 13.800 dipendenti.

Per maggiori informazioni www.zoetis.it