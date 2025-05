DONAZIONE ALLA CARITAS – GROPELLO

(MI-LORENTEGGIO.COM) Pavia, 12 maggio 2025 – Sabato 10 maggio, il Rotary Club Cairoli ha compiuto un nuovo gesto di solidarietà, donando alla Caritas di Gropello Cairoli una fornitura di circa 300 kg. di generi alimentari. Questa donazione, service ricorrente denominato “Pasta&Riso per un Sorriso” si inserisce nel quadro delle numerose iniziative benefiche e che il club porta avanti con costanza a favore delle realtà assistenziali del territorio

Alla cerimonia di consegna erano presenti i soci del Rotary Club Cairoli Luigi Zucca, Vincenzo Giandinoto, Liliana Vercelli, Paolo Luise, Luciano Casellato, Paolo Rossi, Giuseppe Gualtieri e il presidente Antonio Gaggianesi, che hanno ribadito l’impegno del club nel sostenere le strutture locali che operano nel settore dell’assistenza e del sociale. Ad accogliere la donazione la responsabile della Caritas parrocchiale di Gropello Cairoli Lalla D’Aquino e il Consigliere Comunale Simone Marchesoni. I responsabili della struttura hanno espresso profonda gratitudine per il contributo ricevuto, sottolineando quanto sia fondamentale il supporto di associazioni come il Rotary per garantire un servizio adeguato alle persone più fragili e sempre in aumento.

Il presidente del club, Antonio Gaggianesi, ha evidenziato come le donazioni del Rotary Club Cairoli verso le realtà assistenziali del territorio siano una tradizione consolidata, resa possibile dalla straordinaria generosità dei soci, in particolare di Paolo Luise e Luciano Casellato, da sempre attivi nella raccolta di generi alimentari utili per chi si trova in situazioni di difficoltà. «Questo tipo di intervento si è rivelato in alcuni casi indispensabile e, soprattutto, sempre molto atteso dalle strutture che supportiamo», ha dichiarato Gaggianesi.

Il Rotary Club Cairoli, da anni impegnato in progetti di beneficenza e supporto alla comunità, conferma ancora una volta il proprio ruolo attivo nel sociale, con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto e migliorare il benessere delle persone più vulnerabili.