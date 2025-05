Dopo Torino, Brescia e Roma torna a Milano la mostra “Psichiatria e Diritti Umani”

Inaugurazione il 15 maggio presso la galleria di Corso Buenos Aires 77

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 maggio 2025 – La mostra è allestita dal Comitato dei Cittadini per i Diritti Umani, un’organizzazione di volontariato di vigilanza e denuncia in ambito salute mentale in collaborazione con la Lega Internazionale per i Diritti dell’Uomo, e ha fatto più volte il giro del mondo. Dopo il grande successo ottenuto e Torino, Brescia e Roma, dove è stata visitata da decine di avvocati, psicologi, infermieri e operatori sociosanitari e da migliaia di visitatori, la mostra torna sotto la Madonnina per l’undicesima volta, arricchita di nuovi contenuti e di tre eventi speciali: la presentazione di un libro e la proiezione di due film.

In seguito alle recenti ordinanze della Corte di Cassazione che, in sintonia con le linee guida dell’Alto Commissario ONU per i Diritti Umani e con la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, ha dichiarato incostituzionali gli articoli di legge che disciplinano il Trattamento Sanitario Obbligatorio e ha fortemente limitato il potere d’imporre cure indesiderate da parte degli amministratori di sostegno, la mostra è più che mai d’attualità. Scopo degli organizzatori è fornire strumenti di riflessione e favorire una riforma della salute mentale che, in linea con le linee guida delle autorità internazionali, porti a realizzare in pieno il sogno di Franco Basaglia: superare il metodo coercitivo-farmacologico per passare a un modello socioculturale basato sull’empatia e sul rispetto dei diritti umani.

Luogo: Galleria di C.so Buenos Aires 77 – Milano

Inaugurazione: giovedì 15 maggio h 18:00

Apertura dal 16 al 24 maggio dalle h 10:00 alle 20:00 orario continuato – Ingresso libero

Manifestazioni all’interno della mostra:

19 maggio h 17:30 – presentazione del libro “Oltre il manicomio”, con la partecipazione dell’autore, il dott. Roberto Cestari.

21 maggio h 18:00 – proiezione del film “Folle d’amore – Alda Merini” di Roberto Faenza

22 maggio h 18:00 – proiezione del docufilm “Se mi ascolti e mi credi – Giorgio Antonucci; un dottore senza camice” di Alberto Cavallini

Per maggiori informazioni https://www.ccdu.org/comunicati/mostra-milano-2025

www.ccdu.org

info@ccdu.org