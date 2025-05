Milano. Grave bimbo di tre anni caduto da balcone in via Baroni

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 maggio 2025 – Nel tardo pomeriggio di oggi, in via Baroni, in zona Gratosoglio, un bambino di tre anni è precipitato dal secondo piano: stava giocando sul balcone quando ha scavalcato la ringhiera ed è caduto al di sotto. Sul posto è atterrato l’elisoccorso, il cui personale medico, dopo le prime cure, ha deciso di trasportarlo in elicottero all’ospedale Niguarda di Milano, per tutte le cure del caso. Stando ad una ricostruzione, i genitori di origine pachistana non si sarebbero accorti di quando stesse accadendo e del grave incidente, che li ha coinvolti.

V. A.