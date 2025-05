Ubriachezza e comportamenti devianti molesti, la Polizia di Stato di Como opera due denunce e due ordini di allontanamento

(mi-lorenteggio.com) Como, 12 maggio 2025 – La Polizia di Stato di Como, nella serata di ieri, ha emesso ulteriori due ordini di allontanamento dalle zone del centro città, a carico di altrettanti soggetti che, nel corso del controllo del territorio o comunque a seguito di interventi richiesti dal 112 NUE, sono stati trovati in condizioni psicofisiche precarie, dovute allo smodato consumo ed assunzione di bevande alcoliche e che li hanno portati a comportarsi in modo molesto.

Verso le 20.40 circa, una volante è stata indirizzata dal 112 NUE in via Giulini, per dare ausilio al personale del 118 che, trovava notevoli difficoltà a dover trasportare una persona all’ospedale, ostacolata dal fare ingiurioso e violento dell’amico di quest’ultima.

L’uomo, identificato in un rumeno di 35 anni residente a Como, è stato denunciato a piede libero per ubriachezza molesta e sanzionato con un ordine di allontanamento.

Stessa sorte è toccata verso le 22.20 ad un 39enne di El Salvador, identificato dalla volante in via Perego quando, a seguito di una segnalazione per schiamazzi, la volante è intervenuta redarguendo un gruppo di persone in strada.

La presenza del 39enne però ha continuato ad essere molesta e perseverante nei confronti dei passanti, facendo così che lo stesso venisse portato in Questura, denunciato per ubriachezza molesta e sanzionato con l’ordine di allontanamento.