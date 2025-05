WIZZ AIR LANCIA TARIFFE ESTIVE SPECIALI DA MILANO MALPENSA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 12 maggio 2025 – Wizz Air, la compagnia aerea più ecosostenibile dell’area EMEA, è entusiasta di annunciare nuovi voli da e per Milano Malpensa, con tariffe speciali a partire da soli €14.99, pensate per rendere l’estate ancora più conveniente: un’iniziativa che rientra nell’ambito della voce “Prezzo” del programma Customer First Compass, volto a garantire le migliori tariffe ai propri passeggeri.

A fronte dell’elevata domanda per la stagione estiva, Wizz Air potenzia la propria Summer Schedule 2025, rafforzando in modo significativo la rete di collegamenti da e per l’Italia. A Milano Malpensa – una delle cinque basi italiane della compagnia – l’offerta estiva si arricchisce con l’incremento dei voli verso le principali destinazioni di svago e città europee: Parigi Beauvais (da €14.99), Barcellona (da €19.99), Heraklion e Madrid (da €24.99), Lampedusa (da €31.99), Chisinau (da €35.99), Larnaca (da €49.99), Keflavík, Sharm El-Sheikh e Tel Aviv (ciascuna da €55.99). La rete di collegamenti per l’estate comprende anche rotte più popolari come la Spagna, le isole greche, il Nord Africa e il Medio Oriente. Restano attivi i voli nazionali per Sicilia e Sardegna, con collegamenti diretti per Catania e Olbia.

Con oltre 200 rotte operate dall’Italia verso circa 80 destinazioni in 30 paesi, Wizz Air mette a disposizione più di 13 milioni di posti a basso costo per questa stagione estiva. Solo da Milano Malpensa saranno operate 50 rotte verso 25 paesi, con un’offerta che spazia dalle grandi capitali europee alle isole del Mediterraneo, passando per le mete del Medio Oriente e del Nord Africa.

Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “Milano Malpensa è una base fondamentale per Wizz Air, su cui continuiamo ad investire e crescere. Con queste nuove frequenze estive a basso costo, vogliamo offrire ancora più opportunità di viaggio a tariffe competitive, rispondendo alla forte domanda di mobilità da e per l’Italia. Abbiamo potenziato i collegamenti verso le destinazioni più ambite e siamo orgogliosi di operare 50 rotte verso 25 paesi da Milano, rendendo così l’estate 2025 ancora più accessibile per i nostri passeggeri.”

I biglietti per la stagione estiva 2025 sono già disponibili sul sito web di Wizz Air e tramite l’app ufficiale WIZZ. Tutti i voli saranno operati con il moderno Airbus A321neo, il velivolo più efficiente e sostenibile nella sua categoria, dotato di 239 posti e progettato per ridurre il consumo di carburante e le emissioni.

Redazione