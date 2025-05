Antimafia – Regione Lombardia accoglie richiesta M5s costituendosi parte civile nel processo Hydra

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 maggio 2025 – Paola Pollini (Presidente Comm. Antimafia e Consigliera regionale M5s): «Con soddisfazione accogliamo la risposta positiva di Regione Lombardia alla nostra richiesta di costituirsi parte civile, nel procedimento penale relativo all’operazione “Hydra”. È certamente positivo che Regione Lombardia condivida con noi i presupposti di gravità, che riguardano quella che è una delle più importanti inchieste antimafia degli ultimi anni nel Nord Italia. Riteniamo costituirsi parte civile un dovere. La richiesta alla Giunta regionale si inserisce in un più ampio percorso legislativo, che include anche una proposta di legge per introdurre l’obbligo di costituzione di parte civile, nei procedimenti per reati di mafia e scambio elettorale politico-mafioso. Il provvedimento è appena stato assegnato alla II Commissione. Auspichiamo tempi brevi per la calendarizzazione, di modo da poter iniziare i lavori.

Costituirsi parte civile significa non solo denunciare la presenza mafiosa, ma accedere a informazioni cruciali su modalità, settori e soggetti coinvolti, per costruire strumenti di contrasto più efficaci».



Durante la discussione, è stato ricordato che la Lombardia è oggi la regione italiana con la più alta presenza accertata di locali di ’Ndrangheta, con almeno 24 gruppi operativi sul territorio. Solo nel 2023, in Lombardia, le operazioni delle forze dell’ordine hanno portato a 72 interdittive antimafia e sequestri per oltre 647 milioni di euro.



«Non possiamo essere indifferenti. L’indifferenza è alleata dell’omertà, e l’omertà è il pilastro su cui le mafie prosperano. La nostra presenza nei processi è un atto di civiltà, di giustizia e anche strategico, è il segnale di un interesse specifico di una comunità contro chi sta avvelenando il nostro territorio» così la Presidente della Commissione Regionale e Consigliera regionale, Paola Pollini, al termine della discussione dell’interrogazione question time: “Costituzione di parte civile nel processo Hydra” che ha visto accogliere, da parte di Regione Lombardia, la richiesta di costituzione di parte civile nell’ambito del processo Hydra.

