Ardian e Rockfield rafforzano la strategia PBSA con un nuovo investimento a Milano 

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 maggio 2025 – Ardian, una delle principali società di investimento globale nei mercati privati, e Rockfield Real Estate, piattaforma specializzata in student housing, rafforzano la propria presenza nel settore con un nuovo investimento a Milano nell’ambito del Purpose-Built Student Accommodation (PBSA). È stato firmato un contratto preliminare per l’acquisto delle quote di un veicolo societario in cui hanno investito Blue Noble, gestore internazionale di investimenti immobiliari, e Hines, società globale di investimento, sviluppo e gestione immobiliare.

L’operazione riguarda aparto Milan Durando, un complesso situato in via Giovanni Durando, nel quartiere Bovisa, a pochi passi dal campus del Politecnico di Milano. Questa operazione rappresenta il quinto deal chiuso da Ardian e Rockfield in appena 6 mesi dal lancio della loro strategia PBSA europea e, con altri 4 deals in pipeline avanzata tra Francia, Spagna e Olanda che verranno chiusi nei prossimi 2 mesi, la piattaforma europea avrà a disposizione ben 5.000 posti letto.

La struttura è composta da due edifici per un totale di circa 610 posti letto di cui uno già operativo da gennaio 2025, e locato quasi al 100%, mentre il secondo sarà inaugurato a settembre di quest’anno.

L’intero complesso, gestito da aparto – la piattaforma di gestione di Hines dedicata agli student housing– offre un’esperienza abitativa di qualità, sostenibile e su misura per le esigenze degli studenti, dimostrando come una gestione attenta e innovativa possa contribuire significativamente al valore e all’attrattività dell’asset nel tempo. L’asset propone un ricco programma di attività e servizi pensati per valorizzare giovani community di talenti e favorirne la connessione con il tessuto urbano e sociale della città.

Le soluzioni abitative includono monolocali con cucina e bagno privati, camere singole con bagno privato in appartamenti condivisi e camere doppie con cucina e bagno in condivisione. A queste si affiancano numerosi spazi comuni, come lounge, sala cinema, palestra, sala yoga, aree studio, lavanderia e reception, pensati per favorire la socializzazione e il benessere.

Circa il 40% delle soluzioni abitative è convenzionata e presenta canoni calmierati per rispondere alla crescente esigenza di alloggi più accessibili.

L’immobile punta, inoltre, a ottenere la certificazione LEED Gold e presenta una classe energetica EPC A, confermando l’attenzione di Ardian e Rockfield verso la sostenibilità ambientale e sociale e l’efficienza energetica.

Situato in una posizione strategica, lo studentato è ben collegato con il centro di Milano, raggiungibile in soli nove minuti, ed è servito dalla stazione ferroviaria Milano Bovisa FS. La zona sarà ulteriormente potenziata dalla futura Metrotranvia Interquartiere Nord, il cui completamento è previsto entro il 2026.

Bovisa si conferma un’area in forte crescita, grazie alla presenza del Politecnico, del Bovisa Technology Park, di numerose start-up, di spazi verdi e di una rete di servizi in costante sviluppo, che ne fanno uno dei poli più dinamici per la comunità studentesca.

“Questo investimento rappresenta un tassello strategico nella nostra visione europea di lungo periodo dedicata al Purpose-Built Student Accommodation, un settore in rapida espansione e sempre più centrale nelle trasformazioni urbane. Con questa operazione a Milano, completiamo il quinto investimento in strutture operanti in città universitarie internazionali, con l’obiettivo di offrire soluzioni abitative moderne, sostenibili e di qualità, pensate per le esigenze delle nuove generazioni. Investire nello student housing, per noi, significa contribuire allo sviluppo di città più inclusive, innovative e green, offrendo agli studenti spazi non solo funzionali, ma anche stimolanti e attenti all’ambiente”.