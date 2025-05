“Giorgia appesa”: la scritta apparsa nei pressi della stazione di Corsico

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 13 maggio 2025 – Una scritta vergognosa e inaccettabile è apparsa nei pressi della stazione di Corsico: “GIORGIA APPESA”.

“Non è dissenso, non è protesta: è odio. Un messaggio violento che richiama i momenti più bui della nostra storia.

Chiunque l’abbia scritto ha superato ogni limite. In democrazia si discute, si contesta, ma non si minaccia.

La mia totale solidarietà al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Serve una condanna netta e unanime, da ogni parte politica.

Chi tace è complice.”

Così il deputato di Fratelli d’Italia Fabio Raimondo.

Redazione