Il Presidente Mattarella in Portogallo per il XVIII Simposio COTEC Europa

(mi-lorenteggio.com) Coimbra, 13 maggio 2025 – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato a Coimbra, in Portogallo, per partecipare al XVIII Summit COTEC Europa, nell’ambito del quale riceverà il Dottorato Honoris Causa insieme al Re di Spagna, Felive VI.

Nel pomeriggio, il Presidente si recherà all’Università di Coimbra per la consegna dell’onorificenza accademica di Dottore Honoris Causa. La cerimonia si aprirà con gli interventi di Re Felipe VI e del Presidente Mattarella. Successivamente, prenderanno la parola Rui Marcos, Relatore della Facoltà di Giurisprudenza, Raquel Freire, Relatore della Facoltà di Economia e Marcelo Rebelo De Sousa, Presidente della Repubblica del Portogallo.

Seguirà una visita al Museo Machado de Castro.

La giornata di mercoledì 14 maggio sarà dedicata alla Sessione di chiusura del XVIII Simposio COTEC Europa, presso il Convento di San Francesco, a Coimbra.

Il tema di quest’anno è “A Call To Action”, un invito ad una cooperazione europea coesa per affrontare i profondi cambiamenti globali in atto. Quest’anno il Summit, che celebra i 20 anni dalla prima edizione (Roma, 2005), segna l’ultimo incontro tra i tre Capi di Stato prima del termine del mandato del Presidente portoghese.

Dopo aver assistito alla sessione presentata da Mario Draghi, i tre Capi di Stato concluderanno i lavori con i loro interventi.

