Martin Scorsese Premio alla Carriera al Taormina Film Festival

Taormina | 10 – 14 giugno 2025

(mi-lorenteggio.com) Taormina, martedì 13 maggio 2025 – Il Taormina Film Festival è onorato di annunciare che Martin Scorsese, tra i più grandi e influenti registi nella storia del cinema mondiale, sarà per la prima volta ospite della sua 71ª edizione, in programma dal 10 al 14 giugno 2025.

Per celebrare questo momento storico, il Maestro Scorsese riceverà il Premio alla Carriera nella cornice senza tempo del Teatro Antico di Taormina, uno dei luoghi più iconici della cultura e dell’arte internazionale.

Autore visionario, narratore straordinario e punto di riferimento imprescindibile per generazioni di cineasti, Scorsese ha firmato capolavori che hanno riscritto il linguaggio del cinema contemporaneo, da Toro Scatenato a Quei bravi ragazzi, da L’età dell’innocenza a Casinò, da Gangs of New York a The Wolf of Wall Street, fino all’Oscar per The Departed.

In suo onore, verrà proiettato al Teatro Antico uno dei film che hanno segnato in modo indelebile la storia della settima arte: il thriller psicologico Taxi Driver (1976), interpretato da Robert De Niro, Jodie Foster e Harvey Keitel, e oggi considerato un caposaldo assoluto della cinematografia mondiale.

Tiziana Rocca, Direttrice Artistica del Festival, ha dichiarato: “È con profonda emozione e immenso orgoglio che annunciamo la presenza di Martin Scorsese al Taormina Film Festival. La sua partecipazione è per noi un evento epocale, che segna un momento di altissimo valore artistico e simbolico, non solo per il nostro Festival, ma per tutto il panorama culturale italiano.

Scorsese è molto più di un regista: è una leggenda vivente, capace di esplorare con uno sguardo unico e potente l’anima dell’uomo, i drammi sociali, le passioni, le contraddizioni. Con questo premio celebriamo non solo la sua opera inimitabile, ma anche il suo impegno instancabile nella salvaguardia della memoria del cinema, nella promozione della cultura cinematografica e nel potere universale del racconto visivo.

Averlo con noi, per la prima volta a Taormina, è un sogno che si realizza e che siamo entusiasti di condividere con il pubblico, con gli appassionati, e con chi ama il grande cinema.”

Elvira Amata, Assessore per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo, ha dichiarato: “Accogliere Martin Scorsese in Sicilia, in occasione della 71ª edizione del Taormina Film Festival, è un onore che trascende i confini dell’evento culturale: è un tributo al potere universale del cinema e al ruolo centrale che la nostra Isola ambisce a ricoprire nel panorama artistico internazionale. La sua presenza a Taormina rappresenta un momento storico per la cultura siciliana e italiana, e rafforza la vocazione della nostra terra come crocevia di arte, talento e bellezza.

A nome dell’Assessorato che rappresento, esprimo la più calorosa accoglienza a Martin Scorsese. La Sicilia, con la sua luce, la sua storia e il suo cuore, è fiera di celebrarlo e di condividerne l’eredità artistica con il mondo.”

Il Taormina Film Festival è promosso e organizzato dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia con il sostegno dell’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, della Sicilia Film Commission, del Comune di Taormina e del MiC, Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e audiovisivo.