Merlata Bloom Milano organizza la prima edizione del suo food festival gratuito e aperto al pubblico

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 maggio 2025 – Sarà un maggio ricco di opportunità per gli amanti del cibo e per chi si diverte ai fornelli, perché Merlata Bloom Milano,la shopping & leisure destination situata nel quadrante nord ovest di Milano, dà il via alla prima edizione di Merlata Food Parade, un festival a tema food che si svolgerà nei giorni 17-18 e 24-25 maggio e offrirà un ricco palinsesto di appuntamenti gratuiti dedicati a tutti i visitatori del centro, dagli adulti ai bambini. Saranno pomeriggi all’insegna del divertimento, che pongono l’attenzione su uno dei pilastri cardine dell’offerta di Merlata Bloom Milano, il cibo. Partecipanti potranno mettere le mani in pasta per preparare piatti da tutto il mondo, avranno la possibilità di approfondire e dialogare delle tendenze e novità del mondo della cucina insieme a personaggi autorevoli, il tutto accompagnato da buona musica e intrattenimento.

Si comincia sabato 17 alle ore 15:00 con l’avvio delle prime 4 batterie di Battle che si svolgeranno nelle 4 giornate, durante le quali 16 concorrenti selezionati tramite social contest si sfideranno realizzando i piatti – dal pasticciotto leccese ai canederli, dall’avocado toast alla carbonara – proposti e giudicati dai tenant partner dell’iniziativa. Al termine di ogni Battle sarà eliminato un partecipante, fino alla grande finale del 25 maggio durante la quale i 4 concorrenti rimasti, e aspiranti al titolo di chef amatoriale by Merlata Bloom Milano, saranno messi alla prova nella preparazione di una ricetta a sorpresa, proposta e giudicata da Damiano Carrara.

A corredo del contest di cucina, durante i 4 pomeriggi si svolgeranno 4 Talk a partire dalle 17:30, per parlare di cibo e innovazione con ospiti speciali. In particolare, sabato 17 maggio l’argomento sarà il food pairing dove Ivan Patruno, mixologist di Nonsolococktails, e Matteo Martinucci, CEO Martinucci Laboratory, condurranno un approfondimento sull’abbinamento tra cocktail e pasticceria, con focus sull’equilibrio sensoriale e sull’identificazione di affinità aromatiche e molecolari fra ingredienti diversi nell’abbinamento con i cocktail. Domenica 18 maggio, insieme al noto dietista Giuliano Ubezio si parlerà di alimentazione e dieta, con un approfondimento su intolleranze alimentari, cucina vegetariana e vegana, paleo – diet, gluten free e molto altro. Proseguendo sabato 24 maggio, il tema del food talk avrà a che fare con mix provenienti dal futuro perché, insieme a Entonote, si parlerà e si sperimenterà l’uso commestibile degli insetti in cucina. Per concludere, domenica 25 maggio il palco del festival ospiterà Damiano Carrara, per parlare di vecchi sapori e nuove forme, di cucina tradizionale e commistione di sapori antichi con la cucina gourmet, fino alla cucina degli sprechi. Al termine del talk, Carrara sarà disponibile per un momento meet&greet con il pubblico presente.

Al termine di ogni Food Talk verranno serviti piccoli assaggi proposti dai relatori, allietati dal raffinato repertorio musicale di DJ William Perri, professionista con oltre 15 anni di esperienza.

Anche i piccoli chef di casa potranno divertirsi e sentirsi protagonisti in questa prima Merlata Food Parade: durante ciascuno dei 4 pomeriggi si terranno 2 laboratori creativi ogni giorno, uno alle 16:30 e l’altro alle 17:30, che vedranno i bambini mettersi alla prova, da soli o con un accompagnatore adulto, per la preparazione di ricette semplici senza cottura, da realizzare e replicare a casa con grande facilità e soddisfazione. Un cuoco professionista e un animatore guideranno l’attività per rendere l’esperienza in cucina ancora più indimenticabile. Ogni laboratorio ha una capienza massima di 20 bambini, e per partecipare occorre prenotarsi in loco il giorno stesso a partire dalle 14:00.