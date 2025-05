MonteNapoleone District celebra la primavera milanese: al via la terza edizione di “Rose Rosè”, un viaggio sensoriale tra eleganza, profumi, gusto e solidarietà.

Questa settimana la raffinatezza dei vini rosati, percorsi olfattivi d’eccellenza e la solidarietà saranno protagonisti nel celebre Quadrilatero.

(mi-lorenteggio.com) Milano,13 maggio 2025 – MonteNapoleone District – l’Associazione che riunisce oltre 130 Global Luxury Brand presenti nelle vie di MonteNapoleone, Sant’Andrea, Verri, Santo Spirito, Gesù, Bagutta, San Pietro all’Orto e gli Hotel 5 Stelle lusso Partner – organizza la terza edizione dell’evento di primavera “Rose Rosè”, format ideato da Andrea Amoruso Manzari per KRT in scena a Roma in Via Borgogna.

In un raffinato intreccio di sensazioni tra eccellenze enologiche e profumi, questa settimana “Rose Rosè” trasforma il celebre Quadrilatero in un’oasi di emozioni, dove ogni passo regala un’esperienza unica. I visitatori potranno passeggiare tra le boutique più esclusive del mondo, scoprire le nuove collezioni e degustare pregiati vini rosati selezionati dai Soci del Comitato Grandi Cru d’Italia, ambasciatori dell’eccellenza enologica nazionale.

A rendere l’esperienza ancora più immersiva, quest’anno alcune boutique del distretto offriranno esclusivi percorsi olfattivi guidati da esperti del settore, alla scoperta delle fragranze iconiche dei brand presenti. Nella stessa cornice, giovedì 15 maggio, Esxence – The Art Perfumery Event, l’evento più importante a livello internazionale per la profumeria artistica, con il supporto di Italian Perfumery Institute, Scuola di alta formazione di riferimento del settore organizzeranno un’esperienza sensoriale unica. Gli hotel Park Hyatt Milano, Portrait Milano e Principe di Savoia, il Museo Bagatti Valsecchi e lo showroom Casa Conte si trasformeranno in tappe di un itinerario olfattivo originale tra arte, storia e profumo. Gli esperti dell’Italian Perfumery Institute accompagneranno i partecipanti in questa esplorazione, offrendo approfondimenti sulle materie prime che caratterizzano l’eccellenza italiana per scoprire il nostro Paese attraverso l’olfatto.

Inoltre, alcuni dei ristoranti più rinomati della città proporranno un menù speciale “Rose Rosè”, disponibile a pranzo con calice di vino incluso, a un prezzo speciale tra i 35 e i 40 euro.

Oltre che sinonimo di stile e piacere, come da tradizione, con l’iniziativa “Rose Rosè” si rinnova l’impegno nel sociale a sostegno di Fondazione Theodora, che da anni porta importanti momenti d’ascolto e sollievo ai bambini e agli adolescenti ricoverati nei reparti pediatrici e alle loro famiglie.

Con il patrocinio di Confcommercio Milano, l’iniziativa “Rose Rosè” di MonteNapoleone District è realizzata in collaborazione con il Comitato Grandi Cru d’Italia, Valverde quale sponsor tecnico, oltre al supporto di Vontobel, realtà da sempre vicine al MonteNapoleone District come destinazione internazionale d’eccellenza.

Guglielmo Miani, Presidente di MonteNapoleone District, ha commentato: “Con Rose Rosè, si rinnova l’impegno nella promozione di esperienze di alto profilo, in linea con la vocazione all’eccellenza del MonteNapoleone District. Questa iniziativa, giunta alla sua terza edizione, testimonia la capacità di offrire momenti unici e memorabili, capaci di valorizzare il patrimonio del “Made in Italy” e rafforzare il dialogo tra brand, territorio e comunità. La tradizione vinicola d’autore rappresenta da sempre un elemento distintivo nel nostro DNA, che si esprime attraverso eventi in grado di unire lusso, qualità e attenzione al sociale per attrarre un numero sempre crescente di visitatori”.

Emanuela Basso Petrino, Consigliere Delegato Fondazione Theodora, ha aggiunto: “Siamo profondamente grati a MonteNapoleone District e al suo Presidente Guglielmo Miani per aver scelto ancora una volta di sostenere la missione di Fondazione Theodora attraverso un’iniziativa così importante e partecipata come “Rose Rosè”. Il supporto ricevuto contribuirà concretamente a portare i nostri Dottor Sogni nei reparti pediatrici di tutta Italia, regalando momenti di sollievo, ascolto e gioia ai bambini ricoverati e alle loro famiglie. È un esempio virtuoso di come la bellezza e la solidarietà possano camminare insieme”.