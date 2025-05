Roma. Finale Coppa Italia 2025 tra Milan e Bologna allo Stadio Olimpico, il piano mobilità

(mi-lorenteggio.com) Roma, 13 maggio 2025 – Mercoledì 14 maggio allo stadio Olimpico dalle 21 si gioca la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna.

Lega Serie A, Sport e Salute, Roma Capitale e Roma Servizi per la Mobilità rinnovano il proprio impegno sul tema della sostenibilità e nel promuovere eventi responsabili, accessibili e a basso impatto ambientale, presentando la seconda edizione del progetto “Road to Zero” che sarà realizzato in occasione della finale di Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025.

Tra le iniziative in campo, per ridurre le emissioni legate agli spostamenti, grazie alla collaborazione di Atac i possessori del biglietto per la partita potranno utilizzare gratuitamente i mezzi pubblici della rete di trasporto capitolina il giorno della gara (dettagli sul sito Atac ).

Sarà prolungato l’orario delle metropolitane fino all’1:30 di notte (anche della linea C, mercoledì sera, infatti, i lavori serali di prolungamento del tracciato saranno sospesi); saranno potenziate le linee del trasporto pubblico verso lo stadio Olimpico, in particolare i collegamenti 2, 69, 280, 446, 910. Questi tutti i collegamenti che raggiungono l’area: 2, 23, 31, 32, 53, 69, 70, 89, 168, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910, 911, 982.

Bus Atac saranno alle stazioni Termini e Tiburtina, a disposizione della Questura per eseguire, in base alle esigenze delle Autorità, servizio navetta da e per lo stadio Olimpico. Saranno anche istituite navette dedicate al trasporto delle persone con disabilità.

In particolare, previste 5 navette gratuite (attrezzate con pedana per accogliere anche persone con disabilità con sedia a ruote non pieghevole) dalle 15 del 14 maggio e sino a trenta minuti dopo la mezzanotte del 15. Sarà possibile chiedere informazioni e prenotare al numero 3758987385 (anche con Whatsapp) o alla mail servizioachiamata.roma@metaurobus.it .

Per accogliere l’arrivo di eventuali tifosi le navette alle 15 saranno posizionate nelle vicinanze della stazione Termini per prelevare le persone dall’uscita preferita per poi accompagnarle a via Nigra, o via dei Gladiatori per poi tornare in zona Termini. I mezzi possono portare una sola persona su sedia a ruota non pieghevole e fino a due accompagnatori.

Grazie alla collaborazione con i servizi di sharing autorizzati da Roma Capitale, sarà inoltre possibile raggiungere lo stadio anche con la bici, il monopattino, lo scooter, il taxi e l’auto condivisa. Sono stati predisposti parcheggi dedicati dove sarà possibile chiudere il noleggio e ritrovare il mezzo al termine della partita.

Queste le aree park previste dall’organizzazione per i mezzi sharing:

Monopattini, e-bike e scooter sharing: Ponte della Musica; via dei Gladiatori; via Capoprati; via Tommaso Tittoni.

Car Sharing: via Gomenizza.

Car Pooling (per vetture con almeno 4 persone a bordo): via Gomenizza.

Sicurezza e viabilità, ecco cosa cambia

Per ragioni di sicurezza, previste alcune modifiche alla viabilità. In particolare in zona stadio dalle 17 ci saranno chiusure al traffico. Queste le deviazioni bus Atac . La linea di bus 226, gestita dall’operatore privato Bis, durante le chiusure sarà deviata sui lungotevere Salvo D’Acquisto e Thaon De Revel.

Considerando la contemporaneità gli Internazionali BNL d’Italia di tennis , è stato predisposto un piano parcheggi che interessa l’intera area intorno al Parco del Foro Italico e coordinato tra i diversi eventi, volto ad incentivare la mobilità sostenibile e integrata.

Info in tempo reale su romamobilita.it

