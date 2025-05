SAN PAOLO D’ARGON. CARABINIERE SALVA DONNA, PRESIDENTE FONTANA: ESEMPIO DI CORAGGIO E UMANITA’, GRAZIE DA TUTTI I LOMBARDI

(mi-lorenteggio.com) San Paolo d’Argon, 13 maggio 2025 – “Un esempio di coraggio e umanità che onora l’Arma dei Carabinieri”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta l’intervento del Carabiniere Scelto che, fuori servizio, su un cavalcavia a San Paolo d’Argon, in provincia di Bergamo, ha salvato la vita a una donna che aveva scavalcato il parapetto ai margini di un cavalcavia. “In attesa di conoscerlo e di complimentarmi personalmente con lui – aggiunge il governatore – gli rivolgo il più sentito ringraziamento della Giunta regionale e dell’intera Lombardia”.

“Un gesto eroico che dimostra, ancora una volta, il coraggio, l’altruismo e lo spirito di sacrificio che animano gli uomini e le donne dell’Arma e delle nostre Forze dell’ordine”.

È il commento di Romano La Russa, assessore regionale alla Sicurezza, sull’intervento compiuto dal carabiniere scelto di Albino che ha salvato la vita a una donna che minacciava di gettarsi da un cavalcavia sulla Strada Statale 42. Il militare, che era fuori servizio e si trovava in viaggio con la famiglia, non ha esitato a scavalcare il parapetto del cavalcavia e a raggiungere la donna, traendola in salvo.

“Lo proporremo – aggiunge La Russa – tra i candidati ai riconoscimenti che consegneremo a novembre in occasione della Giornata della Fraternità della Strada e della Sicurezza Stradale, iniziativa organizzata ogni anno da Regione Lombardia per premiare l’alto valore degli appartenenti a Forze dell’ordine, Polizia locale ed enti del soccorso impegnati ogni giorno sulle nostre strade . Non saremo mai abbastanza grati nei confronti di chi indossa la divisa con straordinario senso del dovere ed estrema generosità come questo carabiniere”.

“Questo episodio – afferma l’assessore regionale alla Casa e all’Housing sociale, Paolo Franco – ci ricorda quanto sia importante il valore del servizio e della presenza delle Forze dell’ordine anche al di là dell’orario o del ruolo. Il Carabiniere ha incarnato i valori della dedizione, della solidarietà e della responsabilità verso il prossimo, valori che, come istituzioni, abbiamo il dovere di sostenere e onorare. Oggi – conclude – è stato salvato non solo un corpo, ma un’intera storia, e con essa la speranza”.