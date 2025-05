Successo di pubblico e di critica per la proiezione del film “Stregone di città” dedicato a El Pret De Retenà a Cassina De’ Pecchi

(mi-lorenteggio.com) Cassina De’ Pecchi, 13 maggio 2025 – Si è svolto nel pomeriggio di sabato 10 maggio la proiezione del film “Stregone di Città” del regista Gianfranco Bettetini, padre della semiologia in Italia, nell’ex chiesetta dell’Assunta a Cassina De’ Pecchi, registrando una straordinaria partecipazione di pubblico, confermando il fascino senza tempo della figura di Don Giuseppe Gervasini, il celebre “Pret de Retenà”.

L’evento, organizzato dalla Proloco Cassina Sant’Agata APS, dalla Cooperativa La Speranza e dal Comitato Cassina 150 voleva ricordare il celebre sacerdote-guaritore attraverso la proiezione dell’unico lungometraggio che sia mai stato realizzato sulla vita di Don Gervasini. La pellicola, girata nei primi anni ’70 del secolo scorso, con una menzione Speciale al Festival di Locarno del 1973, ha offerto al pubblico l’opportunità di riscoprire un’opera televisiva e cinematografica di particolare intensità. Il film, interpretato da un cast d’eccezione per l’epoca, con Rada Rassimov, Carlo Cataneo, Lucilla Morlacchi, Gigi Ballista e Giulio Brogi, ripercorre la straordinaria vicenda umana di Don Giuseppe Gervasini, figura carismatica della Milano del primo Novecento ma che ha legato il suo nome anche a Cassina, avendo vissuto e officiato messa propria nella ex chiesetta dopo la sua cacciata da Retenate del 1901 e prima del suo definitivo trasferimento nel quartiere Baggio a Milano del 1926.

L’ex chiesetta dell’Assunta di Cassina De’ Pecchi, teatro della proiezione, era gremita da tante persone curiose di vedere un’opera andata in onda sul piccolo schermo per la prima volta sulla rete Nazionale della Rai il 30 maggio del 1974, testimoniando come la memoria del “Pret de Retenà” continui a vivere nell’immaginario collettivo a distanza di oltre ottant’anni dalla sua scomparsa, avvenuta nel 1941.

“Un grazie particolare all’Architetto Emilio Dossena, proprietario della chiesetta, che continua a mettere a disposizione della collettività un luogo davvero magico che ha tante storie da raccontare, e quella su Don Giuseppe Gervasini è tra le più interessanti”, così Marco Vazzoler, presidente della Proloco locale.

“La nostra collaborazione con la Proloco e il Comitato continua nel solco della riscoperta della figura di questo sacerdote che ha lasciato una traccia indelebile del suo cammino anche a Cassina. La proiezione del film rientra in quest’ottica e crediamo che in futuro ci saranno altri momenti per rivedere la pellicola”, le parole di Caterina Franco, Vice Presidente della Cooperativa La Speranza.

“Aver proiettato “Stregone di città” ci rende consapevoli di aver fatto un altro passo in avanti verso il connubio della figura del Prèt con Cassina De’ Pecchi, e porgo un grande ringraziamento alla Proloco che è riuscita ad acquisire i diritti di proiezione della pellicola dalla Rai Teche attraverso un grande lavoro di ricerca negli archivi della Tv di Stato”, così Francesco Cau del Comitato Cassina 150.

Presenti all’evento anche il Vice Sindaco di Cassina De’ Pecchi, Marco Beccaria: “La proiezione del film su Don Gervasini contribuisce a coltivare il ricordo delle figure storiche che hanno caratterizzato il nostro comune”, e del sindaco di Vignate, Diego Boscaro: “Sono convinto che da questo momento in poi si possa tèssere un bel connubio tra i nostri due territori che, come vediamo, hanno in comune un personaggio ancora tanto misterioso quanto affascinante”.