“Albero crollato a Crescenzago, paura per i residenti ma nessun ferito”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 Maggio 2025 – Riceviamo e pubblichiamo:

Rovina al suolo uno dei tanti alberi presenti a Crescenzago, all’incrocio tra via Bra e Civitavecchia in quello che, a seguito dei lavori per le barriere acustiche della metropolitana nel tratto scoperto, era rimasto l’ultimo passaggio utile per i residenti di Via Palmanova 152.

La forte pioggia, probabilmente, ha condotto al suolo l’albero alto diversi metri, che giace proprio davanti all’ingresso di due abitazioni e di cui sono stati prontamente avvisati i Vigili del Fuoco.

L’ennesimo, sotto questa giunta, che pochi metri più avanti lascia crescere una boscaglia ormai diventata invadente per i residenti del quartiere, in quello che dovrebbe essere uno spazio confiscato alla mafia, passato sotto la guida del Comune di Milano e ora, praticamente abbandonato e colmo di rifiuti.

Crescenzago, evidentemente, non deve risultare presente sulle mappe cittadine di Palazzo Marino: sono ormai numerosi i residenti riuniti sotto comitati e gruppi di quartiere, attivi nel domandare una riqualifica vera ed efficace.

Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma non possiamo più sopportare che dall’amministrazione comunale si continui con proclami e propaganda sul verde pubblico e sulle periferie, senza poi vedere alcun frutto: si è reso ormai necessario un cambio di passo impellente che, probabilmente, solo con una nuova guida a destra potrà avvenire.”

Mattia Ferrarese

Consigliere Municipio 3

Fratelli d’Italia Milano