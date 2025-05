Alla scuola “Luini” di Rozzano un laboratorio sulla moda sostenibile con Perlana

L’evento conclusivo del progetto “Rethink New at School” ha coinvolto studenti e studentesse in attività creative e formative dedicate al riciclo e al consumo consapevole nel mondo della moda

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 14 maggio 2025 – Si è tenuto ieri, presso la Scuola secondaria di I grado “Luini” di Rozzano, l’evento finale del progetto nazionale “Rethink New at School” promosso da Perlana. L’iniziativa, rivolta alle scuole secondarie di primo grado di tutta Italia, ha l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza di un approccio consapevole alla moda e al consumo.

Tra le oltre 330 scuole partecipanti, di cui 52 solo in Lombardia, l’Istituto “Luini” è stato selezionato come sede dell’evento conclusivo, in riconoscimento dell’entusiasmo e della creatività dimostrati da studenti e docenti nel corso del progetto.

Nel corso della mattinata di martedì 13 maggio, un gruppo di alunni ha preso parte a un laboratorio creativo di riciclo, in cui capi d’abbigliamento non più utilizzati — raccolti e portati direttamente dagli stessi studenti — sono stati trasformati in nuovi oggetti di uso quotidiano. Un’occasione per sviluppare manualità, creatività e sensibilità ambientale attraverso il recupero e la valorizzazione dei materiali.

A seguire, i ragazzi sono stati coinvolti in un’esperienza immersiva ed educativa già integrata nel percorso svolto durante l’anno scolastico con “Rethink New at School”. L’attività ha messo in luce il valore nascosto dei vestiti, portando gli studenti alla scoperta non solo del prezzo economico, ma anche del costo ambientale legato alla loro produzione, in termini di emissioni e impatto ecologico. Un momento di riflessione concreta su quanto le scelte quotidiane possano fare la differenza.

La mattinata è stata poi arricchita dall’intervento della content creator e divulgatrice ambientale Greta Volpi, coinvolta da Perlana per affrontare il tema del consumo responsabile con gli studenti, ai quali ha offerto spunti pratici per uno stile personale più attento all’ambiente.

“Abbiamo scelto di concludere il progetto a Rozzano per valorizzare l’entusiasmo e il coinvolgimento dimostrati dalla Scuola Luini nel corso dell’intero percorso educativo di ‘Rethink New at School” – ha dichiarato Francesca D’Angelo-Valente, Direttrice Marketing & Media di Henkel Consumer Brands WE South – “Crediamo che piccoli gesti quotidiani, come prendersi cura dei propri capi nel modo più attento, possano contribuire concretamente a un futuro più sostenibile. I ragazzi e le ragazze di Rozzano hanno saputo interpretare con passione e creatività questo messaggio.”

Il progetto, integrato nel programma di educazione civica, ha coinvolto oltre 1.500 classi in tutta Italia con più di 1.280 ore di attività in aula, trattando temi come il ciclo di vita dei tessuti, la provenienza dei materiali, le buone pratiche di consumo e la possibilità di esprimere la propria identità anche attraverso scelte consapevoli.

L’iniziativa “Rethink New at School” si conclude così con un evento che ha dato voce e spazio alla creatività e all’impegno delle nuove generazioni, perfettamente in linea con la missione di Perlana: prendersi cura dei capi e, allo stesso tempo, del pianeta.

***

Informazioni su Henkel

Con i suoi marchi, innovazioni e tecnologie, Henkel detiene posizioni di leadership sia nel settore industriale sia nel largo consumo. La business unit Adhesive Technologies è leader globale nel mercato degli adesivi, dei sigillanti e dei rivestimenti funzionali. Con Consumer Brands, l’azienda vanta posizioni di leadership nei segmenti della cura dei capelli, del bucato e della pulizia della casa in molti mercati e categorie in diversi Paesi del mondo. I tre marchi principali sono Loctite, Persil (Dixan in Italia) e Schwarzkopf. Nel 2024 Henkel ha registrato un fatturato complessivo di oltre 21,6 miliardi di euro, con un margine operativo depurato pari a circa 3,1 miliardi di euro. Le azioni privilegiate Henkel sono quotate presso la Borsa tedesca secondo l’indice DAX. Lo sviluppo sostenibile ha una lunga tradizione in Henkel, che ha una chiara strategia di sostenibilità con obiettivi concreti. Fondata nel 1876, Henkel impiega circa 47.000 collaboratori nel mondo – un team eterogeneo, unito da una forte cultura aziendale, valori condivisi e un purpose comune: “Pionieri nel cuore per il bene di intere generazioni”.