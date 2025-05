BrianzAcque, a Briosco una nuova vasca volano per la sicurezza idraulica del territorio

Al via in autunno un progetto da oltre 1,7 milioni di euro per prevenire gli allagamenti e migliorare la rete fognaria. Enrico Boerci, Presidente e AD di BrianzAcque: “Un’opera strategica per la resilienza idraulica, la sicurezza del territorio e la qualità della vita dei cittadini”. Il Sindaco Antonio Verbicaro: “Interventi di risanamento concordati ed effettuati con estrema cura e professionalità”

(mi-lorenteggio.com) Briosco (MB), 14 maggio 2025 – Un’importante opera di ingegneria idraulica è pronta a partire a Briosco per rispondere alle criticità legate agli allagamenti in occasione di eventi meteorici intensi. Si tratta della realizzazione di una vasca volano e della rete a servizio della stessa in via Campagnola, promossa da BrianzAcque in collaborazione con il Comune di Briosco.

I lavori, finanziati con risorse del servizio idrico integrato, prenderanno il via tra fine settembre e ottobre 2025 e avranno una durata stimata di poco meno di otto mesi (229 giorni consecutivi), con conclusione prevista entro la primavera 2026.

L’intervento e le risorse. L’opera nasce per mitigare il rischio di esondazioni lungo via Donizzetti (SP155) e all’incrocio con via Campagnola, dove la rete fognaria esistente risulta sottodimensionata rispetto alle acque meteoriche. La nuova infrastruttura permetterà di incrementare la capacità di raccolta e smaltimento delle acque, evitando disagi ai cittadini e danni al territorio.

Il progetto prevede la realizzazione di una vasca volano interrata da 730 metri cubi nell’area parcheggio tra via Campagnola e via Donizzetti, attiva solo in caso di piogge intense; la posa di nuove condotte in calcestruzzo e gres; la costruzione di manufatti di ispezione, scolmatori e paratoie per regolare i flussi; la dismissione di tratti di rete esistenti, il rifacimento degli allacci e la riprogettazione del sistema di raccolta delle acque meteoriche del parcheggio.

L’intervento sarà interamente interrato e consentirà il completo ripristino dell’area al termine dei lavori.

L’intera opera è progettata secondo i Criteri Ambientali Minimi (CAM) e sarà realizzata nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e compatibilità ambientale. Il quadro economico complessivo ammonta a 1.753.780 euro (IVA inclusa).

Un investimento per la resilienza. «Con la realizzazione della nuova vasca volano di Briosco, BrianzAcque – spiega il Presidente e AD Enrico Boerci – conferma il proprio impegno per la resilienza idraulica del territorio, la tutela dell’ambiente e la qualità della vita dei cittadini. Interventi come questo, progettati secondo criteri di efficienza e sostenibilità, sono fondamentali per rispondere con tempestività e lungimiranza agli effetti dei cambiamenti climatici, rendendo le nostre comunità più sicure e il nostro servizio sempre più moderno e affidabile».

Dal Sindaco Antonio Verbicaro arrivano i ringraziamenti “al Presidente Enrico Boerci, al Vicepresidente Gilberto Celletti e a tutto lo staff di BrianzAcque per la quotidiana attenzione verso i territori. Una presenza qualificata che offre sicurezza e tranquillità alle comunità che spesso devono affrontare problematiche connesse alla diffusa rete realizzata in tempi lontani e, grazie a BrianzAcque, in corso di rifacimento. Il Comune di Briosco ha già usufruito di molti interventi di risanamento concordati ed effettuati con estrema cura e professionalità. In occasione delle catastrofiche precipitazioni atmosferiche degli ultimi anni, che si sono abbattute anche sul territorio Brioschese, avevamo richiesto interventi strutturali atti a prevenire eventuali allagamenti. Le due aree segnalate hanno ricevuto immediate risposte da Brianzacque, una già sistemata con un intervento di riqualificazione e l’altra, grazie alla realizzazione della vasca volano, potrà risolversi entro l’anno. Le opere, annunciate dal Presidente Boerci e dal Vicepresidente Celletti in occasione di una riunione pubblica tenutasi nella sala Consiliare di Briosco, sono state mantenute e di questo gli siamo grati”.

