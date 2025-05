Cesano Boscone. L’Acrostar emoziona con 11 podi nazionali

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 14 maggio 2025 – L’Acrostar Academy chiude in bellezza il Campionato 2025 FGI di Ginnastica Acrobatica con le finali per le categorie Allievi, Age, Junior e Senior che si sono svolte domenica 11 maggio a Torino di fronte a tribune gremite di spettatori che hanno potuto ammirare le fantastiche prestazioni di tutti gli atleti giunti in finale.

Per l’Acrostar Academy sono scese in pedana le 9 combinazioni che hanno centrato la qualificazione alle finali di categoria e le attese non sono state deluse con emozioni e gioie continue per tutta la giornata di gara al cui termine ha visto la società cesanese chiudere con 8 podi Nazionali che sommati ai 3 delle categorie Open portano i successi ad un totale di 11 podi nazionali: 6 titoli italiani e 5 di Vice Campioni.

Simone Angiolicchio-Federica Camani nella cat. Gold 10-16 mix ed il trio Claudia Amatomaggio-Gaia Gammella Carelli-Chen Li nella cat. Gold 10-16 trio Femminile ottengono il quarto successo in quattro prove deliziando il pubblico con due esercizi da applausi e conquistano entrambi il titolo di Campioni d’Italia per il 2° anno consecutivo.

Il trio Emma Campana-Maddalena Masi-Martina Gamba nella cat. Gold 11-18 trio femminile esegue un bellissimo esercizio e conferma il 2° posto con cui era entrata in finale diventando Vice -Campionesse d’Italia.

I nostri “cuccioli” Raffaele Chiatto e Giulia Coppola mostrano ancora ottimi progressi ottenendo il loro punteggio più alto in stagione e diventando Vice-Campioni d’Italia.

Nella cat. L2 coppia femminile il duo Asia Pullano-Ambra Zanetti (entrata in finale come 3° a pari merito con altre combinazioni) con una prestazione fantastica sbaraglia la concorrenza in lotta per il 2° posto e diventano anche loro Vice-Campionesse d’Italia

Nella cat. L2 coppia maschile anche la coppia Alessandro Marte-Francesco Scuderi ottiene il quarto successo in quattro prove e si aggiudica meritatamente il titolo di Campioni d’Italia.

Nella cat. L3 trio femminile Gaia Abate-Greta Vodola- Victoria Favaro, entrate in finale con il 7° posto, confermano la loro posizione con un buon esercizio senza sbavature ed errori.

Nella cat. L3 coppia femminile exploit dell’Acrostar Academy che grazie a due stupende prestazioni conquista con Gaia Donno-Viola Carabotta il titolo di Campionesse d’Italia e con Angelica Pennella-Martina Vesco il titolo di Vice-Campionesse d’Italia

Ecco tutti i risultati:

Vice-Campioni d’Italia L1 Allievi coppia mx Raffaele Chiatto e Giulia Coppola

Vice-Campionesse d’Italia L2 Allievi coppia femm. Asia Pullano e Ambra Zanetti

Campioni d’Italia L2 Allievi coppia masch. Francesco Scuderi e Alessandro Marte

Campionesse d’Italia L3 Allievi coppia femm. Gaia Donno e Viola Carabotta

Vice-Campionesse d’Italia L3 Allievi coppia f. Angelica Pennella e Martina Vesco

7° L3 Allievi trio femm.le Gaia Abate Victoria Favaro e Greta Vodola

Campioni d’Italia 10-16 coppia mx Simone Angiolicchio e Federica Camani

Campioni d’Italia 10-16 trio f. Chen Li Claudia Amatomaggio Gaia Gammella Carelli

Vice-Campionesse d’Italia 11-18 trio femm. Martina Gamba Maddalena Masi Emma Campana

Grandissima soddisfazione anche nella classifica di Società dove l’Acrostar Academy, grazie agli eccellenti risultati sia di queste finali che di tutte le combinazioni durante la stagione, conferma la società cesanese sul podio piazzandosi al 3° posto tra tutte le società in Italia, traguardo che è stato possibile raggiungere grazie a tutti gli atleti per la loro passione, costanza e sacrificio in ogni allenamento e gara e per tutte le emozioni che ci regalano ogni volta; grazie a tutte le istruttrici che con cuore, dedizione, competenza, disciplina e professionalità dedicano infinito tempo agli atleti; grazie ai genitori che tifano, ci supportano e aiutano rendendo possibile tutto ciò che facciamo e senza i quali non sarebbe possibile.