Como, vendeva la droga con il servizio a domicilio a bordo di un lussuoso SUV, arrestato

(mi-lorenteggio.com) Como, 14 maggio 2025 – La Polizia di Stato di Como, nella serata di ieri, ha arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 33enne marocchino, dimorante a Seveso (MB), in regola con le norme sul soggiorno, con precedenti penali e di polizia per droga e reati contro la Pubblica Amministrazione.

La Squadra Mobile di Como, nella serata di ieri, nel corso dei servizi antidroga organizzati per contrastare il traffico e lo spaccio delle sostanze stupefacenti e nell’ambito degli accertamenti di polizia giudiziaria, ha concentrato l’attenzione sul 33enne marocchino, considerato il terminale della vendita di stupefacenti in provincia.

Gli agenti della Mobile dopo aver agganciato visivamente il 33enne a bordo di un nuovissimo SUV poi risultato essere a noleggio, ne hanno osservato gli spostamenti notando le sue numerose fermate nelle varie località in provincia di Como, arrivando fino al comune di Bizzarone (CO).

Dopo aver opportunatamente documentato l’attività illecita dell’uomo, i poliziotti, proprio nel comune di Bizzarone, hanno deciso di intervenire formalizzando il controllo di polizia.

Dall’ispezione sull’auto è emerso che, nascosto sotto il sedile del conducente, vi fosse un calzino di cotone nero contenente dosi di droga pronte alla vendita, nello specifico sono stati sequestrate 4 dosi di cocaina, 3 grammi e mezzo circa.

La perquisizione presso la sua abitazione di Seveso (MB) invece ha permesso di rinvenire e sequestrare ulteriore droga, qualche dose di cannabinoidi, un bilancino utilizzato per la pesatura e tutto il materiale per il confezionamento.

Portato in Questura, sul conto del marocchino sono emersi i precedenti penali e di polizia, venendo tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

