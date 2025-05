Contro il Remigration Summit, oltre 70 realtà in piazza il 17 maggio a Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 maggio 2025 – Oltre 70 realtà associative, sindacali e partitiche hanno aderito alla manifestazione che si terrà sabato 17 maggio alle ore 14:30 in Piazza San Babila, in risposta al Remigration Summit, raduno internazionale promosso da esponenti dell’estrema destra europea.

Un evento che, dietro la formula del convegno, rilancia teorie pericolose e discriminatorie, come quella della “remigrazione”, che prevede l’espulsione di migranti regolari e persino cittadini italiani di seconda e terza generazione, ritenuti “non assimilabili” per via delle loro origini.

La mobilitazione nasce per difendere i principi costituzionali di uguaglianza, convivenza e democrazia, e per ribadire che Milano non può essere vetrina dell’intolleranza. La città ha una lunga storia di resistenza civile e antifascista e non può restare silente di fronte al tentativo di normalizzare parole e pratiche che mettono in discussione i diritti fondamentali.

L’invito a partecipare alla manifestazione resta aperto: le realtà interessate possono scrivere a stopremigrationsummit@gmail.com per aderire.

Appuntamento: sabato 17 maggio, ore 14:30, Piazza San Babila – Milano.

+Europa Milano

A.N.Amicizia ItaliaCuba Milano

ACLI

ActionAid

AGESCI Milano

Ambiente Diritti Uguaglianza Valle D’Aosta (ADU VDA)

ANPI Crescenzago

ANPI Milano

Arci Milano

Arci Riuso

Arcigay

Area Democratica Gauche Autonomiste

Associazione 99%

Associazione Eva

Associazione GenitoriAttivi ics. Italo Calvino Milano

Associazione Todo Cambia

Associazione USDLI – Unione Solidale Donne Latinoamericane in Italia

Azione

Casa Comune

Casa della Carità

CGIL Milano

CNCA Lombardia

Comunità curda

Comunità dei Russi Liberi

Comunità georgiana

Comunità ucraina

Cooperativa DAR = Casa

Donne Democratiche di Milano Metropolitana

Europa Verde

GEV

Giovani Democratici della Lombardia

Giovani Democratici di Milano Metropolitana

Giovani Musulmani Italiani

Italia Viva

Italiani senza cittadinanza

Libera

Link Milano

M5S

Mai più Lager – No ai CPR

Mamme per la pelle

Mediterranea

Milano Prossima

MInteGRA Mobilità Internazionale – Integrazione Sociale ETS

Movimento 5 Stelle Valle D’Aosta

Movimento Le Veglie Contro Le Morti in Mare

Naga

Open arms

Osservatorio democratico sulle nuove destre

PD Lombardia

PD Milano Metropolitana

Porti Aperti Milano

Possibile Milano

Refugees Welcome

RESQ

Rete della conoscenza Milano

Rete Scuole Senza Permesso

Rete Sostenere Riace

Rifondazione Comunista Valle D’Aosta

Risorgimento Socialista Valle D’Aosta

Scuola Binari – centro Filippo Buonarroti

Scuola di formazione Antonio Caponnetto

SeaWatch

Sentinelli

Sezione ANPI Angelo Poletti e Caduti di Trenno

Sinistra Italiana Milano

Sinistra Ucraina

Terre des hommes

TİP – Partito dei Lavoratori di Turchia

UDU – Unione degli universitari

Unione degli studenti Milano

Unisì

Valle D’Aosta Aperta

Volt