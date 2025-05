E-DISTRIBUZIONE: INAUGURATO IL NUOVO CENTRO DI CONTROLLO OPERATIVO DI MILANO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 maggio 2025 – Tre Province e 370 comuni gestiti, oltre 57.000 linee elettriche per un totale di 35.000 km di rete a servizio di più di 3 milioni di cittadini.

In questi numeri è racchiusa la ‘carta di identità’ del nuovo quartier generale di via Rubattino, a Milano, cuore e cervello del sistema elettrico della rete di distribuzione regionale, inaugurato oggi dopo un importante intervento di ammodernamento che ne ha portato alla completa riorganizzazione, diventando così una delle strutture più tecnologicamente avanzate d’Italia.

Vincenzo Ranieri, Amministratore delegato di E-Distribuzione, con il responsabile Area Lombardia Enrico Bottone, ha inaugurato il nuovo Centro Operativo alla presenza del Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Al taglio del nastro hanno preso parte anche l’Assessore Regionale Enti Locali, Montagna Risorse energetiche Utilizzo Risorsa idrica Massimo Sertori, il Presidente di ANCI Lombardia Mauro Guerra, il Presidente di Assolombarda Alessandro Spada e il Vicario generale della Curia Arcivescovile di Milano, Mons. Giuseppe Vigezzi.

Attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, il nuovo Centro di Controllo Operativo di Milano ha il compito di gestire, in tempo reale, le migliaia di chilometri della rete elettrica di media tensione (23.000 V e 15.000 V) delle tre province di Milano, Monza e Pavia, nonché i 273 impianti primari di connessione con la rete di trasmissione ad alta tensione per tutta la Regione Lombardia. Da qui si possono individuare eventuali disservizi e intervenire tempestivamente in caso di necessità, coordinando velocemente le operazioni sul campo, sia in caso di emergenza sia per manutenzioni programmate.

In aggiunta, il CCO di Milano può intervenire a supporto dei CO limitrofi di Como e Brescia e fungere inoltre da backup per i Centri Operativi di Piemonte e Liguria, essendo predisposto per prenderne in carico la gestione della rete in caso di situazioni complesse.

Infine, durante i prossimi Giochi Olimpici e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, il CCO di Milano effettuerà monitoraggio completo delle connessioni e dei consumi di tutti gli eventi e sedi di gara.

“Questo centro operativo – ha affermato Vincenzo Ranieri, AD di E-distribuzione- rappresenta il cuore pulsante della rete elettrica del Nord-Ovest: un’infrastruttura strategica che, grazie a tecnologie all’avanguardia e alla possibilità di intervento in tempo reale, consente di monitorare e gestire in modo sempre più efficiente una rete complessa e in continua evoluzione. Con oltre 3 milioni di cittadini serviti, rafforza la nostra presenza sul territorio e testimonia un impegno concreto verso un sistema elettrico più sicuro, resiliente e vicino alle persone. È un presidio fondamentale che ci consentirà di affrontare le sfide energetiche quotidiane con visione, competenza e responsabilità.”

“Con questa infrastruttura, esempio di eccellenza tecnologica, la Lombardia si conferma all’avanguardia nel settore energetico, pronta ad affrontare le sfide di domani con innovazione e determinazione. Sono lieto che in vista dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, il Centro avrà un ruolo fondamentale nel monitoraggio dei consumi delle venues delle gare, permettendo una gestione sinergica e coordinata delle risorse energetiche. Ma questo impianto non è solo un elemento strategico per la sicurezza e la continuità dell’energia, è anche un’opportunità per il settore industriale e commerciale della Lombardia, che potrà contare su un sistema più affidabile e resiliente” ha aggiunto il Presidente Attilio Fontana.

E-Distribuzione

È la più grande società in Italia nel settore della Distribuzione e Misura di energia elettrica al servizio di oltre 31 milioni di Clienti connessi alla rete. Gestisce oltre 1.150.000 Km di rete sul territorio nazionale raggiungendo più di 7.400 Comuni con la missione di generare e distribuire valore al servizio del Paese con la massima attenzione alle esigenze dei clienti, garantendo la sicurezza e la salute delle persone e la salvaguardia dell’ambiente; tutto nel rispetto degli obiettivi stabiliti dall’Autorità di Regolazione per Energia, Reti ed Ambiente (ARERA).