FABRI FIBRA: il 20 giugno esce il nuovo album “MENTRE LOS ANGELES BRUCIA”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 maggio 2025 – Una frase buttata lì poche ore fa nel Red bull 64 bars pubblicato ieri sera (“Sta cominciando il caldo e c’ho il disco in uscita, Compra il biglietto che ti aspetto in prima fila”) ha dato il via al count down più atteso dai fan: l’annuncio del nuovo album di FABRI FIBRA.

Ed eccoci qui: il nuovo disco di FABRI FIBRA, l’undicesimo della sua carriera, uscirà il prossimo 20 giugno e si intitolerà “MENTRE LOS ANGELES BRUCIA” (Epic Records/Sony Music Italia).

Non si sa quante e quali saranno le canzoni che saranno contenute nel disco e neppure quali saranno i featuring e i produttori che hanno lavorato con il rapper marchigiano ma solo che da oggi è possibile preordinare “MENTRE LOS ANGELES BRUCIA” in versione Cd (in uscita il 20 giugno) e in versione vinile e Cassetta (in uscita il 27 giugno). L’album sarà disponibile dal 20 giugno anche in tutte le piattaforme digitali.

A parte qualche barra nei brani di altri artisti, è dallo scorso anno con l’uscita di “IN ITALIA” che Fabri Fibra non pubblicava nuova musica e se il buongiorno si vede dal mattino (un 64 barre senza filtri, senza compromessi, con un flow tagliente, lucido, quasi rilassato nella sua sicurezza, ma affilato nei contenuti dove Fibra rivendica la sua identità, gioca con il linguaggio e le immagini forti tra riferimenti pop e colti con ironia e intelligenza) quello che Fibra è pronto a far ascoltare al suo pubblico non deluderà le aspettative.

L’unica cosa che FABRI FIBRA ha scelto di condividere per ora è il titolo del disco “MENTRE LOS ANGELES BRUCIA” raccontandone la genesi: “Ho iniziato a lavorare a questo disco 2 anni fa a Santa Monica. Pietrino (Chef P) ed io abbiamo iniziato ad ascoltare alcune basi e a mettere insieme così il primo scheletro del nuovo lavoro.

Ricordo che dovevo tornare in Italia ma una tempesta si era abbattuta sulla città e rimasi bloccato a LA per giorni.

Tra gennaio e febbraio di quest’anno mi sono chiuso in studio per chiudere l’album cercando, tra i tanti brani a cui avevo lavorato, di comporre il puzzle perfetto. Ascoltavo e riascoltavo le tracce in continuazione, chiuso nella mia bolla senza guardare cosa stava accadendo fuori dalla porta del mio studio.

Un giorno accendo la tv e vengo investito dalle notizie che arrivavano da Los Angeles e dalla voce di un servizio al telegiornale che dice: “Mentre Los Angeles Brucia è morto David Lynch”.

Mi sono reso conto di quanto le nostre vite siano ciniche ed egoriferite al punto che anche mentre una città brucia, un paese viene bombardato o si combatte una guerra in un posto lontano da noi nel mondo noi continuiamo ad andare avanti con la nostra solita vita, abitudinaria e al sicuro.

mi sono domandato: Mentre il mondo va a puttane, e ci succede qualunque cosa attorno, noi cosa facciamo?”

Le canzoni del nuovo album faranno sicuramente capolino nella scaletta del FESTIVAL TOUR 2025 che vedrà FABRI FIBRA tornare sul palco a più di due anni di distanza dall’ultimo live e fare tappa nei principali Festival estivi italiani. A queste date si aggiungono due appuntamenti unici: il 7 luglio al Circo Massimo di ROMA e il 30 settembre all’Unipol Forum di Milano.

I biglietti sono già disponibili su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali. Per info: https://www.friendsandpartners.it/in-tour/fabri-fibra-festival-tour-2025.

Questo il calendario aggiornato del tour prodotto e organizzato da Friends and Partners:

3 luglio TRENTO Trento Live Fest data zero

7 luglio ROMA Circo Massimo

10 luglio BOLOGNA Sequoie Music Park

11 luglio SERVIGLIANO (FM) Nosound Fest

14 luglio COLLEGNO (TO) Flowers Festival

16 luglio PIACENZA Piacenza Summer Cult

18 luglio BERGAMO Nxt

23 luglio ASSISI (PG) Riverock Festival

25 luglio VILLAFRANCA (VR) Villafranca Festival

26 luglio ESTE (PD) Este Music Festival

29 luglio MAJANO (UD) Festival Di Majano

03 agosto VIESTE (FG) Vieste Summer Fest

7 agosto ALGHERO (SS) Alguer Summer Festival

10 agosto PESCARA Zoo Music Fest

12 agosto FOLLONICA (GR) Parco Centrale

13 agosto FORTE DEI MARMI (LU) Villa Bertelli Live

16 agosto TERMOLI (CB) Arena del Mare 42°15°

18 agosto BARLETTA (BT) Oversound Music Festival

20 agosto AGRIGENTO Live Arena

21 agosto CATANIA Sotto Il Vulcano Fest

23 agosto ROCCELLA JONICA (RC) Roccella Summer Festival

29 agosto CATTOLICA (RN) Arena Della Regina

30 agosto EMPOLI (FI) Beat Festival

5 settembre NAPOLI Ex Base Nato

30 settembre MILANO Unipol Forum

In più di vent’anni di carriera FABRI FIBRA ha contribuito prima a creare e poi a consolidare la scena rap facendo diventare questo genere musicale il più importante del panorama musicale italiano degli ultimi anni.

Dal primo album “Turbe Giovanili” del 2002, passando per il classico “Mr. Simpatia“, nonché il rivoluzionario disco d’esordio in major “Tradimento”, fino all’ultimo lavoro “Caos” (certificato doppio platino), FABRI FIBRA ha dimostrato in oltre 20 anni di carriera e 10 album (di cui ha curato da direttore artistico ogni aspetto) come tecnica e contenuti possano viaggiare di pari passo facendo diventare il rap il nuovo cantautorato, un genere in grado di conquistare tutte le classifiche e allo stesso tempo di farsi portavoce di una realtà sociale fortemente italiana, complessa e spesso incompresa.

Dopo il successo della prima serie Netflix “Nuova Scena – Rhythm + Flow Italia”, la competizione rap che ha visto Fabri Fibra giudice insieme a Geolier e Rose Villain, FIBRA è stato nuovamente protagonista della seconda serie già disponibile nei 190 paesi in cui il servizio è disponibile.