GHALI. L’ESTATE RELAX DI GHALI È SULLE NOTE DI “CHILL”, IL NUOVO SINGOLO FUORI VENERDÌ 16 MAGGIO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 maggio 2025 – È sulle note del nuovo singolo CHILL (Warner Music Italy) che Ghali si prepara a dettare il ritmo dell’estate in musica: il brano arriverà venerdì 16 maggio in radio e su tutte le piattaforme digitali.

A più riprese l’aveva lasciato trapelare sui social: partendo dal post direttamente dai Miraval Studios dove il brano è stato registrato -negli iconici studi nel cuore della Provenza, oggi di proprietà di Brad Pitt, che hanno ospitato tutti i più grandi della musica mondiale; per proseguire con lo spoiler TikTok, dove a distanza di poche ore il suono è già in trend.

CHILL -scritto da Ghali con Jacopo Ettorre, Alessandro Merli e Fabio Clemente, e con la produzione di Takagi & Ketra- è una ventata di freschezza, è spensieratezza e senso di libertà, aprire le porte alla nuova stagione con uno spirito diverso, meno sbatti e più leggerezza.

Impossibile non muovere il corpo dalla prima all’ultima nota di CHILL: il racconto di un gioco di chimica e seduzione miscelato a pillole di vita personale dà vita a un’esplosione di belle vibrazioni. Un beat coinvolgente, dove le percussioni creano una tessitura ritmica densa e festosa colorando il pezzo e donando quel finish cosmopolita 100% in linea con la personalità di Ghali.

Per Ghali è anche tempo di live: dal 31 maggio porterà tutta la sua musica, il suo immaginario poetico e il suo mix di lingue, influenze e estetiche sui palchi dei principali festival estivi con le date -prodotte da Vivo Concerti- del SUMMER TOUR che culminerà con l’imperdibile evento-live “GRAN TEATRO DI GHALI”, il 20 settembre a Fiera Milano Live. Biglietti disponibili su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.

GHALI SUMMER TOUR

31 maggio – Cortona (AR) @ Cortona Comics

4 luglio – Codroipo (UD) @ Villa Manin

5 luglio – Padova @ Sherwood Festival

11 luglio – Lucca @ Lucca Summer Festival

12 luglio – Alba (CN) @ Collisioni Festival

15 luglio – Roma @ Rock in Roma

25 luglio – Barletta (BA) @ The Best Music Festival

26 luglio – Baia Domizia (CE) @ Arena dei Pini

12 agosto – Catania @ Sotto il Vulcano Fest

13 agosto – Roccella Jonica (RC) @ Roccella Summer Festival

23 agosto – Campobasso @ Area Eventi Nuovo Romagnoli

29 agosto – San Benedetto del Tronto (AP) @ San B. Sound

20 settembre – Milano @ Fiera Milano Live – Gran Teatro