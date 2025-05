“Le ribelli. Storie di donne che hanno sfidato la mafia per amore” Teatro – lezione di e con Nando dalla Chiesa

Teatro – lezione di e con Nando dalla Chiesa



Lunedì 19 Maggio alle 20.45

Teatro Franco Parenti, Sala Grande

Via Pier Lombardo 14, Milano

Con lucidità e passione, Nando dalla Chiesa racconta il volto femminile della lotta alla mafia: storie di donne che, muovendo dal proprio rapporto di sangue o affettivo con alcune vittime, hanno contribuito a rompere un’omertà secolare.

È il caso di Francesca Serio, la madre del sindacalista contadino Salvatore Carnevale. Di Felicia Impastato madre di Peppino, l’ormai celebre protagonista de I cento passi. Di Saveria Antiochia, la madre del poliziotto Roberto, ucciso con il «suo» commissario Ninni Cassarà. È il caso di Michela Buscemi, con due fratelli vittime di Cosa Nostra, contigui agli ambienti dei clan, eppure coraggiosa parte civile al maxiprocesso di Palermo. Di Rita Atria, sorella di Nicola, giovane boss dello spaccio, diciassettenne collaboratrice di Borsellino e disperatamente suicida dopo la strage di via D’Amelio. Di Rita Borsellino, sorella dello stesso giudice, simbolo più alto di questa ribellione, già candidata ad amministrare la Sicilia, teatro della tragedia infinita.

Ma se ancora c’era qualche dubbio sull’«antimafia donna» e sulla forza rivoluzionaria dei sentimenti, la storia recente ci ha proposto un episodio senza confronti, quella di una giovane donna, Lea Garofalo. Giunta a Milano da Petilia di Policastro, nella sua vicenda si intrecciano, in forma irripetibile, la ribellione individuale e solitaria che attraversa la storia della lotta alla mafia della donna del Novecento, e la ribellione femminile collettiva, sociale, maturata negli anni duemila. Il volume di Nando dalla Chiesa “Le ribelli. Storie di donne che hanno sfidato la mafia per amore”, uscito per la prima volta quasi vent’anni fa, si arricchisce di questo nuovo capitolo, dedicato alla storia di un processo e di una lotta collettiva che hanno trasformato una vittima destinata a essere dimenticata per sempre nell’eroina di una leggenda civile.