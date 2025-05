MILAN SCONFITTO ALL’OLIMPICO DAL BOLOGNA NELLA FINALE DI COPPA ITALIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 maggio 2025 – La squadra di Mister Conceição non ha giocato in maniera brillante: “Prosegue la tradizione negativa del Milan nelle recenti Finali di Coppa Italia. Dopo il 2017/18 e 2015/16, anche la 2024/25 non ha portato bene. All’Olimpico di Roma ha vinto e gioito il Bologna, 1-0 grazie al gol di Ndoye in avvio di ripresa. Una serata davvero amara, nella quale poteva arrivare il secondo sorriso stagionale e invece bisogna ancora rimandare l’appuntamento con la coppa nazionale che ormai manca dal 2003. Rossoneri ko e anche senza la certezza della qualificazione alla prossima Europa League. Era un’occasione d’oro, rimarrà un grande rimpianto. Un enorme peccato e dispiacere per l’ambiente e per il popolo milanista, pieno di passione e sostegno pure stasera allo stadio”.

