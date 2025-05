MILANO È MEMORIA. INTITOLATA ALLA PARTIGIANA ALBA DELL’ACQUA LA PIAZZETTA TRA LE VIE CORRIDONI E SAVARÉ

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 maggio 2025 – Milano ha ricordato oggi la partigiana antifascista e insegnante di matematica, Alba Dell’Acqua. Alla presenza dei rappresentanti del Comune e dell’Anpi, della figlia Livia Rossi Dell’Acqua, di numerosi cittadini e cittadine è stata intitolata alla sua memoria la piazzetta tra le vie Corridoni e Savaré. Tra i partecipanti anche tanti ex alunni e alunne della professoressa Dell’Acqua e i ragazzi e le ragazze del prospiciente Liceo musicale Giuseppe Verdi che hanno tenuto un piccolo recital per piano e voce.

L’intitolazione rientra nelle iniziative palinsesto “Tempo di Pace e di Libertà. 80 Anni di Liberazione”, promosso dal Comune di Milano per celebrare l’80° Anniversario della Liberazione dal nazifascismo.

Alba Dell’Acqua Rossi, nata a Milano nell’ottobre del 1917 e scomparsa nel 2011, è stata una delle donne più attive della Resistenza italiana. Laureata in Matematica e Fisica, si avvicina giovanissima all’impegno politico dopo aver assistito, appena dodicenne, al rogo dei libri del padre anarchico per mano fascista. Nel 1943 entra nella Resistenza come staffetta, collaborando con Agostino Di Vona e Cino Moscatelli. Dopo essere stata costretta a lasciare Milano, si unisce alla II Divisione Garibaldi “Redi”, occupandosi dell’organizzazione degli ospedali da campo e dell’assistenza ai feriti.

Nel marzo del 1945 sposa il medico partigiano Pino Rossi, in una cerimonia celebrata dal comandante di Brigata Moscatelli. Dopo la Liberazione inizia la sua carriera di insegnante che unisce all’impegno nel mantenere viva la memoria della lotta antifascista tra le nuove generazioni anche attraverso esperienze educative come i Convitti Scuola della Rinascita.

L’intitolazione di questo luogo rappresenta un tributo doveroso alla sua figura, al suo coraggio e alla sua instancabile testimonianza.

Tutte le iniziative del palinsesto sono pubblicate su https://www.comune.milano.it/web/milano-memoria