Milano. Omicidio in via Verro: 15enne uccide l’ex vicina di casa 82enne

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 maggio 2025 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14.00, in via Verro, nel quartiere Vigentino, un ragazzo di 15 anni ha ucciso l’ex vicina di casa, Teresa Emma Meneghetti, 82 anni. A lanciare l’allarme, intorno alle ore 16.00, è stata la madre del giovane, sconvolta dopo aver ascoltato la confessione del figlio: “L’ho uccisa”.

Stando ad un prima ricostruzioni, poco dopo le 14 il ragazzo ha lasciato la sua abitazione per raggiungere l’appartamento di Teresa Meneghetti. All’interno dell’abitazione, il giovane avrebbe avuto una discussione con l’anziana, degenerata in una violenta aggressione. Prima l’ha colpita con una lampada alla testa, poi, mentre era a terra, l’ha strangolata a mani nude.

Ancora in corso le indagini per chiarire le motivazioni del delitto. Il ragazzo non risulta seguito da strutture psichiatriche, anche se nel quartiere era considerato “problematico”.

Redazione