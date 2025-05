PRESIDENTE FONTANA TELEFONA A CARABINIERE FASCI’: AZIONE MERITORIA CHE INORGOGLISCE LOMBARDIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 maggio 2025 – Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha contattato oggi telefonicamente il Carabiniere Scelto Lorenzo Fascì che, ieri a San Paolo d’Argon, in provincia di Bergamo, si è reso protagonista del salvataggio di una donna aggrappata a una recinzione di un cavalcavia. “Un’azione meritoria – ha detto il governatore Fontana rivolgendosi al militare, che ieri nell’atto dell’intervento era fuori servizio – di una persona che ha nel sangue il lavoro che svolge. Un intervento di cui lei, come tutti, in Lombardia, dobbiamo essere orgogliosi”. La telefonata si è conclusa con la promessa di una visita a Palazzo Lombardia durante la quale conoscersi personalmente.

