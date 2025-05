Primo incontro della cabina di regia metropolitana delle Politiche giovanili

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 maggio 2025 – Si è riunita mercoledì 14 maggio a Palazzo Isimbardi la prima cabina di regia metropolitana delle Politiche giovanili, promossa dal Consigliere delegato alle Politiche Giovanili della Città metropolitana di Milano Giorgio Mantoan. Dopo un percorso di confronto e condivisione tra enti pubblici e istituzioni private e del terzo settore impegnate per i giovani, si è arrivati alla costituzione di un gruppo di lavoro chiamato a dare risposte concrete e sinergiche sul tema delle Politiche giovanili a livello metropolitano milanese.

L’obiettivo è fare sintesi e coordinare una serie di esperienze già avviate a livello locale, mettendole in rete e facendo fruttare le singole esperienze e conoscenze affinché si possa strutturare una risposta sinergica alle esigenze del territorio metropolitano. Molte realtà riunite al tavolo dalla Città metropolitana di Milano, infatti, hanno conoscenze specifiche e mirate differenti ma, insieme, possono contribuire a coprire tutti gli ambiti di azione anche attraverso il coinvolgimento della cittadinanza e dei giovani stessi.

Centrale, infatti, per la Città metropolitana di Milano è il protagonismo giovanile, da declinare su necessità, strategie e obiettivi che la cabina di regia condividerà in una logica di collaborazione tra enti. In sostanza l’ente di area vasta punta costruire una cornice in cui coordinare le varie azioni sul territorio secondo obiettivi condivisi, rendendo le politiche che ciascuna istituzione promuove più efficaci e mirate.

In un’ottica di collaborazione istituzionale, presente alla prima riunione anche il Sottosegretario con delega a Sport e Giovani di Regione Lombardia Federica Picchi, che ha illustrato le iniziative promosse da Regione in materia di giovani.

“La visione della Città metropolitana è chiara: raccogliere le esperienze positive a livello metropolitano, metterle in rete a disposizione di tutto il territorio, coinvolgendo ragazzi e ragazze nella coprogettazione delle azioni concrete con l’obiettivo di rispondere davvero alle esigenze che emergono, in maniera efficace e tempestiva – spiega Giorgio Mantoan, consigliere delegato alle Politiche Giovanili – Il primo incontro di oggi è già un obiettivo raggiunto: riunire qui, intorno a un tavolo realtà così diverse, dimostra la condivisione di intenti e la volontà di iniziare un percorso comune, con tante sfide concrete all’orizzonte”.