“Rock’n Birra – Memorial Augusto Conti”: il 24 maggio a Gaggiano una giornata di sport, musica e solidarietà

(mi-lorenteggio.com) Gaggiano, 14 maggio 2025 – Sabato 24 maggio 2025 un appuntamento unico, capace di unire sensibilità sociale, convivialità, musica e sostegno a due straordinarie realtà associative dell’Est Ticino, ossia La Piduns e Superhabily. Sabato 24 maggio scoccherà l’ora di “Rock’n Birra – Memorial Augusto Conti”, una giornata di festa all’insegna dell’amicizia, della musica e dell’inclusione, dedicata al ricordo di Augusto Conti, fondatore e presidente delle due predette associazioni.

La manifestazione si terrà presso l’Area Feste di Via Gramsci 36 a Gaggiano, con ingresso libero per tutti.

Il programma prenderà il via alle ore 10.00 con il Torneo di calcio Superhabily “Memorial Augusto Conti”, una competizione di calcio a 5 pensata per atleti con disabilità, promossa dall’associazione Superhabily per valorizzare lo sport come strumento di inclusione sociale.

Dalle ore 12.00 sarà attivo il servizio cucina, curato dallo staff di #ostefiamme – Griller Unchained BBQ Team, campioni italiani WBQA e Fire Battle 2024, pronti a deliziare il pubblico con proposte gustose e grigliate d’eccellenza.

La serata si accenderà con la musica dal vivo a partire dalle ore 20.30, con il concerto dei celebri Gamba de Legn, band fondata nel 1987 che da allora diffonde il dialetto milanese in chiave rock e blues.

Il ricavato della giornata andrà a sostegno delle associazioni La Piduns e Superhabily ( realtà che portano avanti con passione e dedizione i valori in cui Augusto ha sempre creduto: partecipazione, solidarietà, sport e inclusione) ed alla Fondazione Marco Simoncelli.

L’evento è organizzato dal gruppo Rock’n Birra, in collaborazione con La Piduns, Superhabily e il supporto di altre realtà, tra cui Pro Loco Gaggiano e Fondazione Simoncelli, Fenino Auto, Masserini Auto e Dibel, col supporto di numerosi volontari.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare: sarà una grande occasione per ricordare Augusto con il sorriso, tra amici, musica e buon cibo.

Per info: 345 3855430

Area Feste – Via Gramsci 36, Gaggiano (MI)

Redazione