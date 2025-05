Rozzano. Polizia locale, smantellata baraccopoli abusiva

Blitz della polizia locale in un insediamento abusivo di tredici baracche nascoste tra la vegetazione a ridosso della tangenziale a Ponte Sesto. L’area era stata trasformata in un vero e proprio villaggio occupato da nomadi. E’ già in corso l’abbattimento delle baracche mentre l’intera zona sarà messa in sicurezza per impedire nuove occupazioni abusive

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 14 maggio 2025 – Un colpo deciso al degrado urbano e all’illegalità. Nella giornata di ieri, la polizia locale è intervenuta all’interno di una baraccopoli sorta tra rovi e sterpaglie a ridosso della tangenziale a Ponte Sesto. Un agglomerato di tredici baracche. Stando alle ultime verifiche effettuate, l’area ospitava una comunità nomade di circa venti persone, molte delle quali presumibilmente responsabili di furti di rame, ruberie e reati contro il patrimonio.

La polizia locale unitamente alle forze dell’ordine aveva già effettuato nella zona diversi interventi mirati e nelle scorse settimane era stato intimato agli occupanti abusivi l’allontanamento perché l’area sarebbe stata oggetto di sgombero.

All’interno delle baracche costruite con materiali di fortuna, gli agenti hanno rinvenuto materassi, cucine rudimentali e stufe improvvisate per il riscaldamento, segno evidente di un’organizzazione interna che aveva trasformato l’insediamento in un vero e proprio villaggio autosufficiente, pur totalmente al di fuori della legalità e delle norme igienico-sanitarie.

L’intervento della polizia locale è avvenuto senza disordini, grazie a una pianificazione accurata e al pieno rispetto delle procedure. In questi giorni è in corso l’abbattimento delle strutture fatiscenti. L’area sarà bonificata e messa in sicurezza per evitare nuove occupazioni.

L’operazione rappresenta un segnale forte e chiaro dell’amministrazione comunale per il ripristino della legalità anche nelle aree più marginali. Le attività di controllo e monitoraggio proseguiranno in altri punti critici del territorio comunale con l’obiettivo di prevenire nuovi fenomeni di degrado e garantire decoro e sicurezza ai cittadini.

