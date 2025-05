SESTO SAN GIOVANNI. AL VIA I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA TRENTO E TRIESTE

(mi-lorenteggio.com) Sesto San Giovanni, 14 Maggio – Prendono ufficialmente il via i lavori per la riqualificazione di Piazza Trento e Trieste, destinata a trasformarsi in un elegante giardino urbano, con nuovi spazi verdi, percorsi pedonali, una nuova fontana e un impianto di illuminazione completamente rinnovato.

Il progetto punta a restituire alla piazza la sua centralità nella vita cittadina, rendendolo uno spazio più accogliente e vivibile. Si tratta di un intervento pensato per migliorare il benessere delle persone e l’ambiente urbano, riducendo il calore estivo grazie alla presenza di più alberi, arbusti colorati e materiali sostenibili.

Il nuovo disegno della piazza prevede ampie aiuole fiorite, alberi ad alto fusto, e sentieri in una pavimentazione innovativa che consente di camminare in sicurezza anche in caso di intemperie. Al centro, una fontana in pietra chiara, con giochi d’acqua e luci a LED, sarà la protagonista indiscussa della nuova Trento e Trieste.

“Diamo avvio a un progetto tanto atteso: non solo un intervento urbanistico, ma un vero e proprio passo concreto verso la crescita della nostra comunità – commenta il Sindaco, Roberto Di Stefano – Abbiamo immaginato una piazza che non fosse solo un luogo di passaggio, ma un posto in cui fermarsi, vivere momenti di bellezza e comunità. Con questo progetto restituiamo ai cittadini un angolo della città più moderno, funzionale e sicuro, grazie all’installazione di nuove telecamere di videosorveglianza e una migliore illuminazione con nuovi punti luce. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo importante intervento che renderà la nostra città ancora più bella e vivibile”.

