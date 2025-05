Quadriennio 2025-2029

Assolombarda, il Consiglio Generale ha approvato la proposta sulla squadra di presidenza del Presidente designato Alvise Biffi

Milano, 15 maggio 2025 – Il Consiglio Generale di Assolombarda ha approvato la proposta del Presidente designato, Alvise Biffi, relativa alla squadra di presidenza per il quadriennio 2025-2029. Giulia Castoldi (BCS) sarà Vicepresidente Vicario con delega alle Imprese familiari.

Nel corso dell’incontro, sono stati designati Vicepresidenti:

Paolo Gerardini (Microsys), delega a Credito, Finanza e Fisco;

(Microsys), delega a Arrigo Giana (Autostrade per l’Italia), delega a Infrastrutture ;

(Autostrade per l’Italia), delega a ; Nicoletta Luppi (MSD Italia), delega a Europa e Life Sciences ;

(MSD Italia), delega a ; Nicola Monti (Edison), delega a Transizione energetica ;

(Edison), delega a ; Alessandro Picardi (Nexting), delega a Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e Eventi culturali ;

(Nexting), delega a ; Agostino Santoni (Cisco Systems Italy), delega a Education, Università e Ricerca ;

(Cisco Systems Italy), delega a ; Marta Spinelli (L’isolante K-Flex), delega a Welfare, Sicurezza sul lavoro e Relazioni industriali ;

(L’isolante K-Flex), delega a ; Carlo Spinetta (Aon), delega a Organizzazione, Sviluppo e Marketing ;

(Aon), delega a ; Veronica Squinzi (Mapei), delega a Internazionalizzazione ;

(Mapei), delega a ; Giovanni Tronchetti Provera (Pirelli & C), delega alla Sostenibilità.

Alvise Biffi, designato Presidente di Assolombarda lo scorso 9 aprile dal Consiglio Generale con il 99,2% dei consensi, tiene le deleghe a Intelligenza artificiale e Transizione digitale.

Alberto Dossi (Sapio) è stato nominato special advisor Domanda energia; Giuseppe Notarnicola (STMicroelectronics) special advisor Centro Studi e Attrazione investimenti esteri. Massimo Di Amato (Maire) sarà delegato del Presidente a Economia circolare e Tecnologie ambientali. Ad Antonio Calabrò, Presidente di Fondazione Assolombarda, la delega a Cultura d’impresa e Legalità.

Della squadra di presidenza fanno parte anche Federico Chiarini (People on the move), Presidente Gruppo Giovani Imprenditori e Vicepresidente con delega alle Start-up; Mattia Macellari (C.A.T.A. Informatica), Presidente Piccola Industria; Fulvio Pandini (Isac – Istituto Italiano per la Sanità, la Sicurezza e l’Ambiente), Presidente Sede di Lodi; Matteo Parravicini (Parà), Presidente Sede di Monza e Brianza; Tommaso Rossini (R.T.A.), Presidente Sede di Pavia.

Sarà l’Assemblea di Assolombarda, convocata il 19 giugno, a eleggere il 17° Presidente dell’Associazione e i Vicepresidenti per il prossimo quadriennio.

Nella foto, da sinistra verso destra: Carlo Spinetta, Arrigo Giana, Giovanni Tronchetti Provera, Massimo Di Amato, Federico Chiarini, Veronica Squinzi, Matteo Parravicini, Giulia Castoldi, Alvise Biffi, Marta Spinelli, Mattia Macellari, Paolo Gerardini, Agostino Santoni, Alessandro Picardi, Nicola Monti, Giuseppe Notarnicola, Tommaso Rossini