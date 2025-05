Cesano Maderno, 14enne travolta e uccisa da treno

(mi-lorenteggio.com) Cesano Maderno, 15 maggio 2025 Ieri sera, una 14enne è deceduta dopo esser stata investita da un treno al passaggio a livello dell’ex stazione. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118 e dei Vigili del Fuoco. Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine, che indagano per ricostruire quanto avvenuto.

Dalle prime ricostruzioni, sembrerebbe che la 14enne, con indosso le cuffie per la musica, durante il passaggio a livello chiuso, si è chinata per attraversare i binari, e in quel momento, è sopraggiunto il treno regionale proveniente da Palazzolo Milanese e diretto a Milano, che la ha travolta e uccisa.

