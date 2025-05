Como, tenta di rubare merce dal supermercato infilandola nello zaino. Denunciato

(mi-lorenteggio.com) Como, 15 maggio 2025 – La Polizia di Stato di Como, ieri pomeriggio ha denunciato in stato di libertà per tentato furto aggravato, un 43enne rumeno, residente a Gerenzano (VA), incensurato, resosi responsabile di un furto presso un supermercato di Tavernola.

Verso le 18.00 di ieri, una volante è stata inviata presso un supermercato di via Asiago a Tavernola, in quanto era segnalato il furto di merce ad opera di un soggetto che nel frattempo era stato fermato dalla guardia di sicurezza.

Giunti sul posto i poliziotti hanno preso in consegna il 43enne rumeno, conteggiato l’ammontare della merce che aveva nello zaino – alcolici e prodotti per la cura della persona – restituendola al supermercato, assicurandolo poi nell’auto di servizio.

Ascoltata la testimonianza della guardia, la stessa riferiva di aver notato il comportamento sospetto dell’uomo mentre si aggirava tra le corsie, riempiva il carrello della merce per poi trasferirla nello zaino, lasciando soltanto tre prodotti di poco valore, che presentava alla cassa.

La guardia, una volta oltrepassate le casse, fermava il 43enne chiedendo di aprire lo zaino e una volta trovata la merce, chiedeva contezza del mancato pagamento. L’uomo, senza opporre alcuna resistenza, restituiva il maltolto.

Portato in Questura è stato denunciato in stato di libertà per tentato furto aggravato, la sua posizione sarà comunque vagliata dall’ufficio immigrazione e dall’anticrimine, per eventuali e idonei provvedimenti amministrativi a suo carico.

