Il pianista Gaetano Liguori in concerto a sostegno dei referendum giovedì 22 maggio sul piazzale della Camera del Lavoro di Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 maggio 2025 – Si chiama “Un pianoforte per 5 sì” l’omaggio che Gaetano Liguori, tra i più importanti esponenti del jazz italiano, offrirà in piano solo nel suggestivo scenario del piazzale della Camera del Lavoro di Milano, in corso di Porta Vittoria 43, giovedì 22 maggio alle ore 18 a sostegno dei cinque referendum sul lavoro e sulla cittadinanza che si terranno il 7 e 8 giugno prossimo.

La partecipazione è libera e al termine del concerto, organizzato dalla CGIL-Camera del Lavoro Metropolitana di Milano insieme all’associazione culturale Secondo Maggio, seguirà un piccolo rinfresco.

Già protagonista della scena musicale italiana collegata ai circuiti alternativi, docente fino al 2016 al Conservatorio G. Verdi di Milano e Ambrogino d’Oro nel 2013, Gaetano Liguori offrirà il meglio del suo repertorio in un appuntamento militante a sostegno della battaglia referendaria.

In caso di maltempo, il concerto si terrà nell’auditorium Di Vittorio della Camera del Lavoro.

