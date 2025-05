Inaugurata ART IS, un’opera di partecipazione collettiva che indaga il significato dell’arte

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 maggio 2025 – La partnership consolidata tra Fondazione Teatro alla Scala e la Fondazione Banco del

l’energia – costituita nel 2016 da A2A, Fondatore Sostenitore del Teatro – dà vita a un nuovo emozionante

progetto a firma Angelo Bonello: Art Is, una grande opera collettiva che coinvolge importanti artisti

contemporanei da tutto il mondo.

Dopo il successo delle installazioni di light art Big Ballerina, raffigurante una ballerina di danza classica sul

terrazzo del Teatro alla Scala nel dicembre 2023, e Ballerina Sequence, composta da 20 maestose

silhouette luminose disposte in semicerchio in piazza della Scala nel novembre 2024, l’arte di Angelo

Bonello torna a Milano con un progetto inedito dal respiro internazionale.

In occasione del Gala Fracci, il 15 maggio, è stata inaugurata in piazza della Scala Art Is, la nuova

monumentale installazione di 7 metri per 6 metri che intende dialogare con lo spazio urbano come un

affresco tecnologico. Art Is è una composizione visiva di centinaia di video-interviste, in ognuna delle quali

si condensa in pochi secondi la visione di ciascun artista internazionale chiamato a esprimere il proprio

pensiero sull’essenza del l’arte. Grazie alla collaborazione di Fondazione Teatro alla Scala, che ha voluto

partecipare attraverso numerose testimonianze di tutti i primi ballerini e il Direttore del Ballo Frédéric

Olivieri l’installazione è anche un omaggio a Carla Fracci, la più grande étoile del mondo, a cui viene

dedicata l’apertura con un cameo realizzato utilizzando prezioso materiale d’archivio.



Art is è stata accesa alle 19 del 15 maggio, dando voce agli oltre cento artisti che hanno aderito – a titolo

gratuito – a questo importante progetto, nato da un’idea originale di Angelo Bonello.

L’insieme di tutti i contributi dà vita a un complesso polifonico di visioni e intuizioni, creando un effetto

mosaico, una geografia emotiva, concettuale, filosofica, in cui ogni artista contribuisce, con la propria

interpretazione, alla stesura di un progetto corale. Ogni dichiarazione, pur nella sua brevità, contiene in sé

il seme di un intero universo poetico. In questo senso, l’installazione possiede un valore didattico elevato

e rende fruibile a un pubblico più esteso l’intensità della ricerca artistica.

Anche questa iniziativa, analogamente alle precedenti, richiama l’attenzione e la sensibilità delle persone

sul tema della povertà energetica e sulle iniziative e i numerosi progetti della Fondazione Banco dell’energia

volti a contrastare questa emergenza.

“Carla Fracci è stata un’artista unica, un punto di riferimento per la danza mondiale ma anche per la Scala

e per la città di Milano. Il Corpo di Ballo ne ricorda l’autorità e la dedizione in occasione dell’ultima

masterclass su Giselle. Nel giorno del Gala con cui ogni anno il Teatro celebra la sua eredità artistica, è

straordinario poter condividere con Banco dell’Energia e il nostro Fondatore A2A l’installazione di Angelo

Bonello: un video in cui le parole di Carla Fracci sul senso dell’arte diventano tessere di un grande mosaico

di voci appartenenti a tutti gli ambiti della creatività” – ha dichiarato il Sovrintendente e Direttore Artistico

Fortunato Ortombina.

“Grazie alla consolidata collaborazione con Fondazione Teatro alla Scala partecipiamo a un nuovo

progetto artistico che crea un ponte tra bellezza e consapevolezza sociale, capace inoltre di sensibilizzare

su temi importanti come la povertà energetica, la solidarietà e l’inclusione. La Scala, con il suo profondo

legame con Milano e la sua apertura internazionale, è stata il partner ideale per la realizzazione di

un’installazione aperta a tutti che riduce le distanze tra l’Arte e le persone raggiungendo un pubblico

ampio e trasversale. Ringraziamo i molti artisti che con le loro testimonianze hanno reso ART IS un’opera

unica e il Comune che ha patrocinato l’iniziativa” – queste le parole del Presidente di A2A e del Banco

dell’energia, Roberto Tasca.

“Per A2A è naturale sostenere iniziative come ART IS: siamo una Life Company e la nostra mission è

contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone non solo attraverso i servizi essenziali che

mettiamo a disposizione delle comunità, ma anche con il supporto a progetti di natura culturale come

questo, ugualmente importanti per il benessere di un individuo”- commenta Renato Mazzoncini,

Amministratore Delegato di A2A – “Quest’opera ha un respiro internazionale ed è in perfetta connessione

con la città che la ospita e con la sua capacità di esprimere molteplici forme culturali che coniugano

tradizione e innovazione.”

“L’arte è un processo collettivo di crescita. Creare un’opera collettiva con la quintessenza del pensiero di

grandi artisti contemporanei è un privilegio non solo per me, come ideatore del progetto ma, sono certo,

soprattutto per il pubblico che ne sarà fruitore. ART IS è un’opera che attraversa le emozioni e dona una

inedita e preziosa conoscenza.”– dichiara l’artista Angelo Bonello.