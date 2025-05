Incidente mortale a Mazzo di Rho: scontro tra camion e monopattino

(mi-lorenteggio.com) Rho, 15 maggio 2025 – Intorno alle ore 17.00, in via Risorgimento, a Mazzo di Rho, è avvenuto un incidente tra un camion e un monopattino. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco, l’elisoccorso, un’ambulanza e le forze dell’ordine. Inutili sono stati i soccorsi per il conducente del monopattino.

Il tragico incidente nei pressi dell’incrocio con viale De Gasperi e il cavalcavia di Mazzo. Un uomo di origine egiziana, F.S., classe 1962, residente a Rho, stava procedendo lungo il cosiddetto “viale delle industrie” quando si è scontrato con un autocarro all’altezza del negozio di serramenti in prossimità del crocevia. L’uomo sul monopattino, che indossava regolarmente il casco di protezione, ha avuto la peggio. Inutile l’intervento sul posto dell’elisoccorso del pronto intervento.

In via Risorgimento sono subito arrivate due pattuglie della Polizia Locale e una volante del commissariato della Polizia di Stato. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento.

