Lotta alle zanzare a Buccinasco, cosa fa il Comune e cosa possono fare i cittadini

Sono previsti trattamenti antilarvali e adulcidi da maggio a settembre nei plessi scolastici, in parchi, aree verdi e giardini pubblici, edifici pubblici. Nei prossimi giorni in Municipio e biblioteca si potrà ritirare una brochure informativa con indicazioni alla cittadinanza (da leggere anche sul sito internet comunale)

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 15 maggio 2025 – Cosa si può fare per prevenire la proliferazione delle zanzare?

Le zanzare sono veicoli di malattie e fastidi. La loro proliferazione è favorita dall’acqua stagnante, che crea l’ambiente ideale per la deposizione delle uova.

Ogni cittadino può fare la differenza eliminando questi focolai!

In allegato è possibile leggere e scaricare una brochure realizzata con la società Bioteam, che si occupa degli interventi mirati nelle aree comunali nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre. Nei prossimi giorni la brochure potrà anche essere ritirata presso l’atrio del Comune e in biblioteca.

Cosa fa il Comune?

Il Comune, tramite Bio Team Sanificazioni Ambientali S.r.l., esegue ogni anno interventi mirati per contrastare la proliferazione delle zanzare sul territorio.

I trattamenti antilarvali servono per bloccare lo sviluppo delle zanzare agendo sulle larve nei ristagni d’acqua (tombini e caditoie). Vengono effettuati 6 interventi all’anno in circa 5.800 tra tombini e caditoie stradali, presso tutti gli edifici comunali e lungo tutti i fossati, i corsi d’acqua ed ogni luogo dove ristagna l’acqua.

I trattamenti adulticidi hanno lo scopo di eliminare le zanzare adulte nelle verdi e sensibili, durante i mesi più caldi. Vengono effettuati 5 interventi estivi dalle 22 alle 6 presso i plessi scolastici, edifici pubblici, parchi, giardini, aree a verde comunali. In occasione di eventi culturali e sportivi promossi dal Comune.

Le date:

MAGGIO → Antilarvale (2ª settimana) + Adulticida + Campionamento Pescate mon. Larve (3ª settimana)

GIUGNO → Antilarvale (2ª settimana) + Adulticida + Monitoraggi zanzare (2ª + 3ª settimana) LUGLIO → Antilarvale (2ª + 4ª settimana) + Adulticida + Monitoraggi zanzare (3ª + 5ª settimana) AGOSTO → Antilarvale (2ª settimana) + Adulticida + Monitoraggi zanzare (2ª + 3ª settimana) SETTEMBRE → Antilarvale (2ª settimana) + Adulticida + Monitoraggi zanzare (2ª + 3ª settimana)

Cosa possono fare i cittadini?

Secondo le indicazioni di ATS Milano (www.ats-milano.it), è importante adottare alcuni comportamenti per fare la differenza, eliminando i focolai:

• verificare periodicamente le grondaie mantenendole libere e pulite

• non accumulare copertoni e altri contenitori che possono raccogliere anche piccole quantità di acqua stagnante

• non lasciare che l’acqua ristagni sui teli utilizzati per coprire cumuli di materiale e legna

• non lasciare gli annaffiatoi e i secchi con l’apertura verso l’alto, capovolgerli

• tenere pulite fontane e vasche ornamentali, eventualmente, introducendo pesci rossi (predatori delle larve di zanzara tigre)

• evitare che l’acqua ristagni nei sottovasi

• non lasciare le piscine gonfiabili e altri

• trattare regolarmente con prodotti larvicidi i tombini/zone di scolo

• non svuotare nei tombini i sottovasi o gli altri contenitori

• coprire con coperchi ermetici, con teli o zanzariere ben tese, le cisterne e tutti i contenitori dove si raccoglie l’acqua piovana.